Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Erdoğan'dan TBMM açılışına katılmayan HDP için sert sözler

    Erdoğan'dan TBMM açılışına katılmayan HDP için sert sözler

    Hürriyet Haber
    01.10.2017 - 15:10 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP'li milletvekillerinin TBMM'nin 26. dönem 3. yasama yılı açılış törenine katılmalarına ilişkin soru üzerine “Onların yeri Kandil biliyorsunuz” dedi.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Meclis, yeni yasama yılına böyle başladı
    • Meclis, yeni yasama yılına böyle başladı
    • Meclis, yeni yasama yılına böyle başladı
    • Meclis, yeni yasama yılına böyle başladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’nin 26’ncı Dönem 3’üncü Yasama Yılı açılış konuşmasını yaptı. Erdoğan, Genel Kurul’daki konuşmasının ardından gazetecilerin, HDP’nin açılış törenine katılmamasıyla ilgili kendisine yönelttiği soruyu yanıtladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onların yeri Kandil, biliyorsunuz" diye konuştu.

    TBMM’nin 26’ncı Dönem 3’üncü Yasama Yılı açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları, yüksek yargı başkanları, bakanlar, milletvekilleri, yabancı ülke temsilcileriyle eski bakanlar, eski meclis başkanları ve bürokratlar katıldı. Yasama yılı açılışına HDP'li milletvekilleri katılmadı.

    Masalara halk arasında ’dikensiz kaktüs’ olarak bilinen sukulent çiçeği bırakıldığı görüldü. 

    MECLİS BAŞKANI KAHRAMAN: MECLİS’TE HAKARET, KAVGA GÖRÜNTÜLERİNİN OLMAMASI ELZEM

    Genel Kurul salonuna gelen CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun MHP Lideri Bahçeli’ye selam verdiği görüldü.

    Meclis Başkanı Kahraman, konuşmasında Abdurrahim Karakoç’un ’Birlik’ şiirinden dizeler okudu.

    Erdoğandan TBMM açılışına katılmayan HDP için sert sözler

    Kahraman, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin bilgi vererek, "İnşallah Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ülkemiz bir daha hükümet krizleri yaşamayacak. Yeni yama yılının örnek olması, hepimizin ortak hedefi olmalıdır. Meclis’te hakaret, kavga görüntülerinin olmaması elzemdir. Bunu sağlamamalıyız ve inşallah sağlayacağız. Örnek çalışmalarla yeni yasama yılının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

    MECLİS'TE SÜRPRİZ ZİRVE

    Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın makamında bir araya geldikleri öğrenildi.

    Ayrıntılar geliyor…

    Etiketler: TBMM , Cumhurbaşkanı , Recep Tayyip Erdoğan , HDP
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri