Erdoğan'dan TBMM açılışına katılmayan HDP için sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’nin 26’ncı Dönem 3’üncü Yasama Yılı açılış konuşmasını yaptı. Erdoğan, Genel Kurul’daki konuşmasının ardından gazetecilerin, HDP’nin açılış törenine katılmamasıyla ilgili kendisine yönelttiği soruyu yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onların yeri Kandil, biliyorsunuz" diye konuştu.

TBMM’nin 26’ncı Dönem 3’üncü Yasama Yılı açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları, yüksek yargı başkanları, bakanlar, milletvekilleri, yabancı ülke temsilcileriyle eski bakanlar, eski meclis başkanları ve bürokratlar katıldı. Yasama yılı açılışına HDP'li milletvekilleri katılmadı.

Masalara halk arasında ’dikensiz kaktüs’ olarak bilinen sukulent çiçeği bırakıldığı görüldü.

MECLİS BAŞKANI KAHRAMAN: MECLİS’TE HAKARET, KAVGA GÖRÜNTÜLERİNİN OLMAMASI ELZEM

Genel Kurul salonuna gelen CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun MHP Lideri Bahçeli’ye selam verdiği görüldü.

Meclis Başkanı Kahraman, konuşmasında Abdurrahim Karakoç’un ’Birlik’ şiirinden dizeler okudu.

Kahraman, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin bilgi vererek, "İnşallah Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ülkemiz bir daha hükümet krizleri yaşamayacak. Yeni yama yılının örnek olması, hepimizin ortak hedefi olmalıdır. Meclis’te hakaret, kavga görüntülerinin olmaması elzemdir. Bunu sağlamamalıyız ve inşallah sağlayacağız. Örnek çalışmalarla yeni yasama yılının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

MECLİS'TE SÜRPRİZ ZİRVE

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın makamında bir araya geldikleri öğrenildi.

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