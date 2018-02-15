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    Erdoğan’dan talimat: Uyum çalışması nisanda bitsin

    Gizem KARAKIŞ/ANKARA
    15.02.2018 - 21:38 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, önceki gün AK Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldiği uyum komisyonları üyelerinden daha hızlı olmalarını istedi ve “Alt komisyonlar çalışmaları nisan ayında tamamlasın” dedi.

    Önceki gün AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan uyum düzenlemeleriyle ilgili oluşturulan komisyon toplantısında ve son MYK’da çalışmalar değerlendirildi. Her iki toplantıda da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Erdoğan’a uyum çalışmaları ile ilgili sunum yaptı. Sunumu dinleyen Erdoğan, uyum çalışmalarının hazirana kadar bitirilmesi için çalışan komisyona, “Nisan ayında çalışmaları bitirin” talimatı verdi. Erdoğan, kamu reformu çalışmalarının ise mayıs ayında bitirilmesini istedi. Yerel yönetimler ile ilgili düzenlemenin de haftaya Meclis’e sunulması bekleniyor. Bu düzenleme ile yapılacak değişiklikler, 2019 Mart ayında yapılacak mahalli idareler seçimlerinde uygulamaya girecek.

    PAZAR GÜNÜ İÇİN RANDEV

    2019’da yapılacak milletvekili seçimlerine ittifak halinde girilebilmesinin önünü açacak düzenlemede de belli bir aşamaya gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin dün telefonla görüşerek pazar günü bir araya gelmek üzere randevulaştığı öğrenildi. Görüşmede, ittifakın yanı sıra seçim kanunlarında yapılacak değişiklikler gündeme gelecek. Onay çıkması durumunda yerel seçim paketiyle birlikte ittifak düzenlemesi de Meclis’e gelecek. 

    Etiketler: gazetehaberleri , Tayyip Erdoğan , Erdoğan , son dakika
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