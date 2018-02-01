Erdoğan'dan son dakika açıklaması: 800 tanesinin işi bitti akşama kadar sayı artacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Gençlik Buluşması'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşması özetle şöyle: "Sevgili gençler TÜGVA'nın kıymetli mensupları, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Milletin evine, bu gazi mekana hoş geldiniz. Bugün de Afrin'den hamdolsun, teröristlerden 800 tanesinin işi bitti, ila cehenneme zümera. Akşama kadar bu sayı daha da artacak. Bizim gerek Mehmetçiklerimizden gerek sivil gerekse ÖSO’dan 20 civarında 25 kadar şehidimiz var. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

'15 TEMMUZ'DA OLDUĞU GİBİ GEREKTİĞİNDE TANKLARIN, HELİKOPTERLERİN KARŞISINDA MÜCADELE EDECEKSİNİZ'



Sizlerden ricam kaldığınız yurtları adeta bir otel gibi görmeyin. Yurtlarınız birer eğitim öğretim kurumudur. Böylece orada size verilen hizmetlerden netice alalım. Gün çalışma günüdür. Okulda kütüphanede çalışma günüdür. 15 Temmuz'da olduğu gibi gerektiğinde tankların, uçakların, helikopterlerin karşısında mücadele edeceksiniz. Bölücü terör örgütünün çukur eylemlerinde olduğu gibi yüreğiniz, bileğiniz ile mücadele edeceksiniz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında olduğu gibi kabus olup teröristlerin üzerine çökerek mücadele edeceksiniz.

'İNŞALLAH BERABER GİDECEĞİZ'



('Reis bizi Afrin'e götür' sloganları üzerine) İnşallah beraber gideceğiz. Gerekirse beraber gideceğiz.

'KAFE DEĞİL KIRAATHANE DİYELİM'

Gençlerimizin eğitim öğretimden iş hayatına, spordan aileye kadar tüm meseleleri ile yakından ilgilenmek üzere kurulan vakfımıza çalışmalarında Rabbim'den muvaffakiyet diliyorum. Burada bir kitap kafe denmiş ama ben kıraathane diyelim diyorum. Kafe bizim değil. Kıraathanesi ile yürüttüğü projelerle, yayınları ile her geçen gün daha da büyüyen TÜGVA çatısı altındaki tüm kardeşlerime buradan selamlarımı iletiyorum.

'HEDEFLERİMİZE UYGUN BİR EĞİTİM SİSTEMİ KURMA ÇABASI İÇİNDEYİZ'

Çeyrek milyon gencimize ulaşılmış olması elbette önemlidir. Yapılacak daha çok iş olduğunu görüyorum. Türkiye'nin 30 yaşın altında 38 milyonun üzerine nüfusu bulunan bir ülke olarak geleceğine ümitle bakması bu nüfusu donanımlı şekilde yetiştirmesi ile mümkündür. Gençlerimize iyi bir eğitim ve öğretimle birlikte, manevi bir iklim de sunmamız gerekiyor. Ruhsuz beden nasıl cesetten ibaretse, gönül dünyası ihmal edilmiş gencimizin eğitim öğretimi de sadece maddi bilgilerle sınırlıdır. Toplumların hedeflerine ulaşabilmeleri için bu iki hususun birlikte inşa edilebilmeleri şarttır. Tek kanatla uçulamayacağı gibi burada da istenilen neticeye varılamamıştır. Biz 15 yıldır zihniyeti değiştirerek hedeflerimize uygun bir eğitim öğretim sistemi kurmanın çabası içindeyiz. Hedeflerimizin tamamına henüz ulaşamadık. Önümüzdeki dönemde önceliklerimizin başına, sadece eğitim demiyorum, eğitim öğretim sistemimizin ruhunu milletimizin hedeflerine uygun hale getirmeyi koyduk. Bunlar birbirinden ayrılamaz. Eğitim, öğretim. Bu konuda en büyük desteği TÜGVA gibi sivil toplum kuruluşlarımızdan bekliyoruz.

'HER İKİ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTMEYİ BAŞARDIK'

Vakıf faaliyetleri, sivil toplum çalışmaları bir gönül işidir. Çok ciddi gayret, fedakarlık gerektirir. Vakıf geleneğimizi çok daha kapsamlı bir sivil toplum müktesebatına dönüştürüyoruz. Bu süreçte, sivil toplum faaliyetleri, eğitim öğretim konularında en büyük darbeyi terör örgütlerinden aldık. Bölücü terör örgütü ile onun güdümündeki yapılar, özellikle gençlerimizi hedef almışlardır. FETÖ'nün de hedefinde gençlerimiz, en başta yer almıştır. Her iki örgütü de çökertmeyi, ülkemize verdikleri zararları bir noktada kesmeyi başardık.

'ALTIN DEĞERİNDE NİCE GENCİN HEBA OLUŞUNA ŞAHİT OLDUK'

Bu mücadele sırasında altın değerinde nice gencin terör örgütlerinin saflarında heba oluşuna da yüreğimiz yanarak şahit olduk. Şu saatten sonra terör örgütlerine kaptıracağımız her bir gencimizin vebali bizim ve sizin üzerinizedir. Onun için duramaız. TÜRGEV'in yurtlarını da, sizleri birer evladım olarak görüyorum. Sizden benim özellikle ricam şudur, kaldığınız yurtları adeta bir otel gibi görmeyin. Yurtlar da sizin birer eğitim, öğretim kurumunuzdur. Ülkemizin önünde yepyeni bir dönemi hep birlikte açacağız. Gençlerimizin istikameti demek, Türkiyemizin istikameti demektir."