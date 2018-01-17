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    ‘Erdoğan’dan samimi olarak özür dilerim’

    Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
    17.01.2018 - 21:22 | Son Güncelleme:

    CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu dün görevi Cemal Canpolat’tan devraldı. Törenin ardından hakkındaki iddialar ve attığı tweet’lerle ilgili açıklama yapan Kaftancıoğlu, Gezi eylemleri döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın annesine hakaret içeren bir duvar yazısının görselini paylaşarak hata yaptığını söyleyip, özür diledi.

    “Yazdığım her şeyin sonuna kadar arkasındayım, bir tanesi hariç diyen” Kaftancıoğlu şunları söyledi: “Gezi direnişi insanların en haklı halleriyle bir araya geldiği direnişti. Gezi olayları sırasında bir sürü paylaşımda bulunuldu. Orada gözümden kaçmış bir şey var. Hepimiz insanız. Hepimiz hata yapabiliriz. Ben de orada yaptığım hatayı, özür dileyerek paylaşmak istiyorum. Sayın Erdoğan’ın annesine hakaret olan bir görseli de paylaşmışım. Bizim için annelik çok kutsaldır. Ben hiç kimsenin annesine bir şey dedirtmeyeceğim gibi sayın Erdoğan’ın annesine bir şey denildiğinde de bunun karşısında duracak biri olarak, ben sayın Erdoğan’dan samimi olarak özür dilerim.”

    CANPOLAT’TAN DESTEK

    Görevi devreden Canpolat ise “Birbirimizle uğrayacak bir tek dakikamız yoktur. Seçildiği günden beri bir linç girişimiyle karşı karşıya kalan il başkanımız ve ailesinin yanında olduğumuzu bilmenizi istiyorum”dedi. Kaftancıoğlu’na çiçek veren Canpolat, ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçildiği gün kendisine verdiği CHP rozetini Kaftancıoğlu’na taktı.

    Etiketler: gazetehaberleri , Canan Kaftancıoğlu
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