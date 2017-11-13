Erdoğan'dan Rusya ziyareti öncesi kritik açıklama: İsmail Kahraman...

Erdoğan, 3 günlük kritik ziyaretlerin ilk durağı Rusya’ya gitmeden önce yaptığı açıklamalar şöyle:Tüm Irak ve İran halkına geçmiş olsun diyorum. Felaketin hemen ardından ilgili kuruluşlarımızı bölgeye sevkettik. AFAD, Kızılay ve diğer kuruluşlarımız yardım çalışmalarında bulunuyorlar. 50 TIR'lık konvoy da Habur'dan Irak'a giriş yapmış bulunuyor. Türkiye bu tür zor durumlarda her zaman bölgedeki kardeşlerinin yanında yerini almıştır. Tüm kurumlarımıza, gereken yardımların süratle ulaştırılması hususunda da gerekli talimatlar verilmiştir. Temennimiz ve duamız can kayıpların sayısının daha da artmaması dileğindedir.

VİZE MUAFİYETİNİ PUTİN'E İLETECEĞİM

İnşallah biraz sonra beraberimdeki heyetle üç ülkeyi kapsayan bir ziyarete çıkacağız. İlk ziyaretimiz Soçi olacak. Bu ziyaretimizi değerli dostum Putin'in davetine icabetle gerçekleştiriyoruz. Bu bir iadei ziyaret anlamında gerçekleşecek. Özellikle ekonomik ilişkilerimizi ve Suriye'de gelinen nokta değerlendirilecek. Rusya ile ticaret hacmimiz hedef olarak 100 milyar dolar olarak belirlemiştik. Bu hassasiyetimizi korumaya devam ediyoruz. Engellerin büyük oranda kaldırıldığını söyleyebilirim. Geriye kalan kısıtlamaları da inşallah yakın bir zamanda kaldırıyoruz. Sayın Putin’e vize muafiyeti talebimizi de ileteceğim. Enerji alanında da yakın iş birliği halindeyiz. Türk akım projesi hızla ilerliyor. Akkuyu nükleer santralının da 2023 yılında faaliyete geçmesi için çalışmalarımız sürüyor.

KARDEŞİ KARDEŞİ KIRDIRMA SİYASETİ İZLENİYOR

Bölgesel konuları da görüşüp değerlendireceğiz. 2017 yılı Kuveyt ile ilişkilerimizde müstesna bir yıl oldu. Bu defa tekrar bu ziyaretle ilişkilerimizi daha güçlendirmek istiyoruz. Kuveyt vatandaşlarının yatırım, ikamet ve turizm amaçlı ülkemize ilgilerinin daha da arttırılması konularını görüşeceğiz. Kuveyt ziyaretimizin ardından Türkiye- Katar Yüksek Stratejik Komite 3. Toplantısı için Katar’a hareket edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Katar’da konuşlanması devam ediyor. Bu bizim Katar’ın ve bölgenin güvenliğine verdiğimiz önemin nişanesidir. Maalesef bir süredir bölgede kardeşi kardeşe kırdırma siyaseti izleniyor. Bunun da kimler tarafından tedavüle konulduğunu biz çok iyi biliyoruz. Bölgedeki liderlerin bunun farkında olarak bu oyunu bozması gerekiyor."

SORU-YANITLAR

Erdoğan daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. TBMM Başkanlığı için AK Parti'nin İsmail Kahraman'ın tekrar aday gösterileceğinin açıklandığının sorulması üzerine Cumhurbaşkanı şu değerlendirmeyi yaptı: "Malumunuz şu anda İsmail Bey gerek siyasetteki deneyimiyle gerçekten yakın siyasi tarihe olan vukufiyetiyle değerli bir milletvekilidir. Meclis Başkanlığına adaylık hususu her milletvekilinin kendi tercihidir. İsmail beyin bu kararını ben de sizler gibi yeni öğrenmiş bulunuyorum. Bana düşen hayırlı olsun demektir. Çünkü benim oy hakkım da yok. Sadece partinin genel başkanı ve cumhurbaşkanıyım."

SURİYE'DEKİ DURUM SORUSUNA YANIT: AFRİN'DE KARARLILIĞIMIZ SÜRECEK

Erdoğan'ın diğer sorulara verdiği yanıtlar şöyle: "Suriye’ye 911 kilometre sınırı olan ülke biziz. Bu kadar uzunca bir sınırı olan başka bir ülke yok. Taciz, tacizin yanında sürekli olarak tehdit alan bizim şehirlerimiz. Bu konuları biz Rusya ile defaatle görüştük. Bunun yanında koalisyon güçleriyle de görüştük. Almanya, Fransa ile görüştük. Görüşmeye devam ediyoruz. Aslında Fırat’ın doğusuna gitmesi gerekenler Fırat’ın doğusuna gitmemiştir verilen sözlere rağmen. Mümbiç bir Arap şehridir ama boşaltılmamıştır. Terör örgütü YPG orada işgalci olarak durmaktadır. Merkezi yönetim, Rusya ve bizler de orayı gözetim altında tutmaktayız. Gündemimizde olan ağırlıklı olarak İdlib’tir. Halep’ten göç olduğu zaman sınır il olduğu için İdlib’e geçmiştir. Şu anda onlar İdlib’te ve zor durumda bulunuyorlar. İdlip ile birlikte Afrin de bizim sınırlara komşu olan iller. Afrin’de de farklı bir durum söz konusu. Bize müzahir olan etnik unsurlar da var karşı olanlar da var. PG/PYD'nin de burada belli bir yapısı var fakat biz Afrin'in zaman zaman bize karşı olan tacizini göz ardı edemeyiz. Gerekli adımları atmakta kararlıyız. Bundan sonraki süreçte de kararlılığımız devam edecek.

S-400'LER

S-400’ler konusunda anlaşma tamam. Bunun dışındaki konuları da görüşeceğiz. Bir an önce onu da devreye sokmak suretiyle adımları atmak istiyoruz.

SURİYE'DE RUSYA-ABD ANLAŞMASI



Ben bu ifadeleri anlamakta zorlanıyorum. Askeri çözüm mümkün değil deniyor öteki tarafta merkezi yönetimin askeri yöntemlerle öldürdüğü insan sayısı 1 milyona ulaştı. Askeri çözüm mümkün değilse o zaman çeksinler askerlerini. Orada Türkiye’nin askeri yok ki. Siyasi yönteme başvurulsun ve bir an önce orada seçime gitmenin yolları aransın. Bu 7-8 yıl içinde böyle bir yönteme başvuruldu mu? Sayın Putin’le de konuşacağız, bu bölgeyi en iyi tanıyan biziz. 15 yıldır a’dan z’ye en iyi bilen biziz. Bir ABD’nin Irak’a girmesini istememiştik. Gelin demokratik yollardan çözelim dedik. Dinlemediler. Obama’nın gelişiyle bir Irak’ta kalmayacağız dediler. Boşalttılar mı? Boşaltmadılar. Dünya ahmak değil. Bazı şeyler farklı söyleniyor uygulama farklı oluyor. Kusura bakmasınlar anlatıldığı gibi değil."