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    Erdoğan'dan Putin'e taziye dileği

    Hürriyet Haber
    11.02.2018 - 23:15 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'da yolcu uçağının düşmesiyle yaşanan trajediyle ilgili olarak Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'e taziye dileğinde bulundu.

    Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e gönderdiği taziye mesajında, Moskova Domodedovo Havalimanı'ndan kalkan yolcu uçağının düşmesi neticesinde 71 kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirtti. 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın trajik kazada hayatlarını kaybedenlerin ailelerine sabır, Putin'e ve onun şahsında tüm Rus halkına başsağlığı dilediği kaydedildi. 

    BAŞBAKAN YILDIRIM TAZİYELERİNİ İLETTİ

    Başbakan Binali Yıldırım, uçak kazasında 71 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev'e taziye telgrafı gönderdi.

    Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Başbakan Yıldırım, içinde 71 kişi bulunan yolcu uçağının Moskova Domodedovo Havaalanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmesi nedeniyle Rusya Başbakanı Medvedev'e taziye telgrafı göndererek başsağlığı dileğinde bulundu. 

    Yıldırım, telgrafında, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır, şahsınızda hükümetinize ve dost Rus halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi. 

     

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    Etiketler: erdoğan , moskova , putin , son dakika
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