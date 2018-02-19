Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Erdoğan’dan Putin’e Şam uyarısı: Sonuçları ağır olur

    Erdoğan’dan Putin’e Şam uyarısı: Sonuçları ağır olur

    HANDE FIRAT
    19.02.2018 - 21:46 | Son Güncelleme:

    SURİYE Devlet Televizyonu’nun Esad’a bağlı güçlerin saatler içinde Afrin’e gireceğini duyurması Ankara’yı hareketlendirdi. Cumhurbaşkanlığı’nda Bakanlar Kurulu toplantısı sürerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin dün telefonda görüştü. Görüşmenin en önemli başlığı “Suriye rejim güçlerinin Afrin’e gireceği” haberleriydi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’e “Zeytin Dalı harekâtı kararlılıkla sürdürülecek. Rejim Afrin’e girerse risk alır ve bunun ağır sonuçları olur” dedi. Putin, ellerinde bu yönde bir bilgi bulunmadığını, sahada bir hareketlilik olmadığını söyledi ve “Biz başta yaptığımız anlaşmaya sadığız” yanıtını verdi.

    Görüşmenin içeriğine dair Hürriyet’e bilgi veren üst düzey bir kaynak “Zeytin Dalı harekâtı kararlılıkla devam ediyor, Türkiye ve Rusya mutabık” dedi. Üst düzey kaynak “Rejim güçlerinin Afrin’e gireceği iddiası” için de, “Bu haberler Ankara açısından da teyide muhtaç. Çünkü bizdeki bilgiye göre de sahada böyle bir hareketlilik yok” ifadesini kullandı. Erdoğan - Putin görüşmesinde İdlib’de Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde yeni gözlem noktaları oluşturma süreciyle ilgili meselelere de değinildi. Ayrıca terörle mücadele konusunda işbirliğini ve eşgüdüm içinde hareket etmeyi sürdürme kararlılığı teyit edildi. Görüşmede iki liderin, ikili ve bölgesel konularda yakın temasta olmaya devam etmenin önemini de vurguladıkları öğrenildi.

    RUHANİ’YLE DE GÖRÜŞTÜ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’in ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yle telefonda görüştü. Görüşmede, başta Afrin ve İdlib olmak üzere Suriye’deki son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. İki lider, Astana süreci ve Soçi Kongresi’ne de değindi.

    Etiketler: gazetehaberleri , erdoğan , putin , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri