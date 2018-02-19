Erdoğan’dan Putin’e Şam uyarısı: Sonuçları ağır olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’e “Zeytin Dalı harekâtı kararlılıkla sürdürülecek. Rejim Afrin’e girerse risk alır ve bunun ağır sonuçları olur” dedi. Putin, ellerinde bu yönde bir bilgi bulunmadığını, sahada bir hareketlilik olmadığını söyledi ve “Biz başta yaptığımız anlaşmaya sadığız” yanıtını verdi.

Görüşmenin içeriğine dair Hürriyet’e bilgi veren üst düzey bir kaynak “Zeytin Dalı harekâtı kararlılıkla devam ediyor, Türkiye ve Rusya mutabık” dedi. Üst düzey kaynak “Rejim güçlerinin Afrin’e gireceği iddiası” için de, “Bu haberler Ankara açısından da teyide muhtaç. Çünkü bizdeki bilgiye göre de sahada böyle bir hareketlilik yok” ifadesini kullandı. Erdoğan - Putin görüşmesinde İdlib’de Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde yeni gözlem noktaları oluşturma süreciyle ilgili meselelere de değinildi. Ayrıca terörle mücadele konusunda işbirliğini ve eşgüdüm içinde hareket etmeyi sürdürme kararlılığı teyit edildi. Görüşmede iki liderin, ikili ve bölgesel konularda yakın temasta olmaya devam etmenin önemini de vurguladıkları öğrenildi.

RUHANİ’YLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’in ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yle telefonda görüştü. Görüşmede, başta Afrin ve İdlib olmak üzere Suriye’deki son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. İki lider, Astana süreci ve Soçi Kongresi’ne de değindi.