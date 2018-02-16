Erdoğan'dan Mısıroğlu'na hastanede ziyaret

Mısıroğlu’nun şeker şikayetine bağlı olarak ayak parmaklarında çıkan yaralar sebebiyle hastanenin acil servisine başvurduğu, yapılan operasyonun ardından Cumartesi gününden bu yana müşahede altında tutulduğu, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“BEN EL ÖPTÜRMÜYORUM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan hastane çıkışında kapıda toplanan kalabalıkla selamlaştı. Postacıların çay içme davetini, "toplantım var" diye geri çeviren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin elini öpmek istediğini söyleyen bir hasta yakınıyla da, "Ben el öptürmüyorum" diyerek tokalaştı. Erdoğan, bir gazeteciyle yaptığı kısa sohbetin ardından özel görüşmeler yapmak için Beylerbeyi Sarayı’na geçti.

Bu arada önceki gece İstanbul’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geceyi Kısıklı’daki evinde geçirdi. Erdoğan’ın Cuma namazı için evden çıkması beklendi ama son anda çıkışı iptal edildi. Cumhurbaşkanının çıkışı için hazırlık yapan polisler güzergah üzerinde bulunan şüpheli bir aracı çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırdı.

