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    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bir dava daha

    Hürriyet Haber
    12.01.2018 - 15:11 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Belediyesi önünde yaptığı konuşmada kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında 150 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

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