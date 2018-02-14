Erdoğan'dan KHK yorumu: ‘Denetimden kaçmıyoruz’

Bazı milletvekileri kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak “Kararlar Meclis’e geldiğinde denetime açılıyor. İlerleyen yıllarda bu ihraçların reddine karar verilebilir. Bu maddi olarak da mağduriyet yaratabilir” dedi. Erdoğan ise eleştiriler üzerine, “Biz doğru olanı yapıyoruz. Hayat risktir. Denetimden kaçmıyoruz” dedi.

Ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MKYK’da yaptığı sunumda, Türkiye’nin taze kayısı ve haşhaş tohumu üretiminde dünyada ikinci, mercimek üretiminde dünyada üçüncü sırada yer aldığını anlattı. Yılmaz, “Domates üretiminde dünyada dördüncü, Avrupa’da birinci sıradayız. Tütün üretiminde Avrupa’da birinci sıradayız. Kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı üretiminde dünyada birinci sıradayız. Fındık, kiraz ve incir üretiminde dünyanın birincisiyiz” dedi.

Sunumda enflasyon ile ilgili de bilgi veren Yılmaz’ı dinleyen Erdoğan, faiz yüksek olduğu için enflasyonun düşmediğini söyledi. Erdoğan, “Enflasyonu domatese, ona buna bağlıyorsunuz, alakası yok. Enflasyon faize bağlı, domatese değil. Faiz yüksek olduğu için enflasyon düşmüyor. Faizi düşüremiyorsunuz” yorumunu yaptı. Erdoğan, Trump ile yaptıkları telefon görüşmesini de anlattı. Erdoğan, “Konuşmamızda Sayın Trump bana, ‘Bakanlarınız ABD’ye yönelik eleştirel konuşmalar yapıyor’” dedi. Ben de ‘Arkadaşlarımız doğru olanı yapıyor’ yanıtını verdim” diye konuştu.