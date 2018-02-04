Erdoğan’dan İtalya-Vatikan ziyaretinde önemli mesajlar: Arzumuz tam üyelik

İTALYAN La Stampa gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yapılan mülakata iki sayfa ayırdı ve manşetten ‘AB, bizi içeri al’ başlığıyla verdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın "Papa’ya ziyareti öncesinde Avrupa’nın kapısını çaldığı ve bir yandan da Afrin başta olmak üzere Türkiye’nin düşmanlarıyla mücadelesini sürdürdüğü" yorumu yapıldı.

YAPICI TUTUM İZLEMEL

İ‘Türkiye’nin AB üyeliğine halen inanıp inanmadığı’ sorusunu Erdoğan, şöyle yanıtladı: "Türkiye aday ülke olarak yükümlülüklerini yerine getiriyor ancak üyelik süreci tek başımıza ilerletebileceğimiz bir süreç değil. AB’nin de üzerine düşeni yapması gerekir. Bize verilen sözlerin tutulması lazım. AB, katılım müzakerelerinde hem önümüzü tıkıyor hem de sürecin ilerlememesinin sorumlusu bizmiş gibi gösteriyor. Bu haksızlıktır. AB üyesi bazı ülkelerin Türkiye için farklı alternatifleri gündeme getirmeleri de bir haksızlıktır. Türkiye’nin arzusu, AB’ye tam üyeliktir. Bunun dışındaki seçenekler, bizleri tatmin etmekten uzaktır. AB’den beklentimiz, önümüzdeki suni engellerin bir an önce kaldırılması ve yapıcı bir tutum izlenmesidir. Türkiye’nin üyeliği iç siyasi hesaplara kurban edilmemelidir.

TERÖR TEPKİSİ

(Bulgaristan'ın AB dönem başkanlığında mart ayında Varna'da yapılacak AB Zirvesi’nden beklentilerinin sorulması üzerine) Borisov (Bulgaristan Başbakanı), Juncker (AB Komisyonu Başkanı) ve Tusk (AB Konseyi Başkanı), benim eski dostlarım. AB içinde benden daha kıdemli siyasetçi yok ama beni üzen bir şey var. Avrupa’da da dünyanın geri kalanında olduğu gibi terör sorunu var. PKK örneğinde AB ve her üye ülke tarafından terör örgütü ilan edilmiştir ancak sonra bakıyorsunuz bir grup PKK paçavralarıyla Avrupa Parlamentosu’na giriyor. Bunlar olmaması gereken şeyler. Bir taraftan Avrupa bu örgütü yasaklarken, diğer taraftan bunların sembollerini parlamentoya sokan parlamenterler var.

‘GÜVENİLİR PARTNER’

(Türk bayrağının Katar, Sudan ve Gazze gibi Ortadoğu’da farklı noktalarda dalgalandığı belirtilerek Türkiye’nin neyi sağlamayı hedeflediği sorusu) Türkiye sadece Ortadoğu’da değil tüm dünyada işbirliği ve ortaklığı aranan, etkili, güvenilir ve güçlü bir aktördür. Türkiye, Avrupa’ya doğudan yönelen göç krizinin durdurulmasında, Avrupa’nın istikrar ve güvenliğinin temininde de çok önemli bir ülkedir. Biz, DEAŞ başta olmak üzere PKK, PYD/YPG gibi tüm terör örgütleriyle mücadelede en büyük çabayı gösteren ülkeyiz.”

PKK-PYD/YPG ARASINDA FARK YOK

(‘Avrupa ve ABD’nin PYD/YPG’yi terör örgütü olarak görmediği’ şeklindeki görüş) Yanlış yapıyorlar çünkü PKK-PYD/YPG arasında bir fark yoktur. Terör örgütleri arasında ayrım yapılması son derece yanlıştır. Suriye’deki durum, bir terör örgütünün bir başka terör örgütüyle bertaraf edilemeyeceğini göstermiştir. Ortadoğu’da terör, sadece Hıristiyanlara değil, Müslümanlara da zarar veriyor. DEAŞ, en çok Müslümanlara zarar vermiş, en çok Müslümanları katletmiştir. Sayın Papa’nın Rohingya Müslümanlarının acılarına dikkat çekmiş olması tüm dünyaya örnek olmalıdır.

TERÖR ÖRGÜTÜ SİVİLLERİ CANLI KALKAN YAPIYOR

(‘Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin’e silahlı Kürt gruplarla mücadele etmek için girdi. Askeri hedef nedir’ sorusu üzerine) Öncelikle sorunuzdaki şu hatalı cümleyi düzeltmek isterim. TSK Afrin’e ‘silahlı Kürt gruplarla’ savaşmak için girmemiştir. Bizim Suriyeli Kürtlerle bir sorunumuz yoktur ve olamaz. Türkiye’nin mücadelesi Kürtlerle değil silahlı terör örgütleriyledir. Şunu açıkça söylüyorum: Bizim hiç kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Türkiye’nin terör saldırılarına ve tacizlerine karşı uluslararası hukuktan kaynaklanan kendini savunma hakkı vardır. Zeytin Dalı harekâtının amacı, ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak, Hatay ve Kilis illerimize bugüne kadar 700’e yakın taciz ve saldırının yapıldığı Afrin bölgesindeki teröristleri etkisiz hale getirmektir. Harekât başladığından bu yana çok sayıda roket saldırısı neticesinde Hatay ve Kilis illerimizde bulunan 4 vatandaşımız şehit olmuş, 90 kişi de yaralanmıştır. ‘Siviller öldürülüyor’ şeklinde bizi suçlayan YPG terör örgütü birçok bölgede sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaktadır.

HEDEFİMİZ DÜNYADA İLK 10’A GİRMEK

(Papa ile görüşeceğinin hatırlatılması ve kendisi için inancın öneminin sorulması üzerine) Dindar olmak ve inanç benim için her şeydir. Bu, benim vazgeçebileceğim bir şey değildir. Dinimin bana emrettiği her şey benim önceliğimdir.

(Türkiye’yi gelecekte nasıl hayal ettiği sorusu) Türkiye’yi, dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasında düşlüyorum. Avrupa’da 5., dünyada 16. sıradayız. Hedefimiz, ilk 10’a girmek.

(Roma ziyaretiniz sırasında, Türkiye’yi insan haklarını ihlal etmekle suçlayan bazı grupların protestoları olması bekleniyor. Bu protestoculara yönelik bir şey söyleyecek olsanız ne söylerdiniz?) Ben terörü destekleyenlere bir hitapta bulunmam. Teröristlere, Afrin’de davrandığım gibi davranırım. Bunu böyle yaparım çünkü anladıkları dil bu ve böyle de yapmayı sürdüreceğim. İtalya, teröristlerle hangi dilden konuşuyor? Fransa, Büyük Britanya, Amerika, Rusya, teröristlerle hangi dilden konuşuyor ki? İşte, ben de o dilden konuşuyorum.