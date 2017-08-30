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    Erdoğan'dan Guterres'e 'Arakan' telefonu

    AA
    30.08.2017 - 16:06 | Son Güncelleme: 30.08.2017 - 16:38

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Myanmar'da yaşananlarla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı görüşmede 'krizin daha fazla derinleşmeden durdurulması' gerektiğini söyledi.

    Erdoğan, Myanmar'da yaşanan insani krizle ilgili olarak Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde, tüm mekanizmaları kullanarak Myanmar hükümeti üzerinde baskı kurmak gerektiğine işaret ederek, Türkiye'nin insani yardım konusunda elinden geleni yaptığını ve daha fazla yardım ulaştırmaya da hazır olduğunu belirtti.

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    Erdoğan, Rakhayn Eyaleti'nin kuzeyinde 25 Ağustos gecesi meydana gelen saldırıları bahane eden güvenlik güçlerinin masum Rohingya Müslümanlarına saldırmalarının ve sivillere karşı orantısız güç kullanmalarının kabul edilemez olduğuna dikkati çekti.

    "DAHA FAZLA YARDIM ULAŞTIRMAYA HAZIRIZ"

    Tüm mekanizmaları kullanarak Myanmar hükümeti üzerinde baskı kurmak gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin insani yardım konusunda elinden geleni yaptığını ve daha fazla yardım ulaştırmaya da hazır olduğunu belirtti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi örgütlerin yanı sıra ABD, Malezya, Endonezya, Tayland, Bangladeş gibi bölge ülkeleriyle de temasta olduğuna değindi.  Erdoğan, Myanmar yönetimini sağduyuya yöneltme hususunda da yoğun çaba harcanması çağrısında bulundu.

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    Etiketler: guterres , Birleşmiş Milletler , BM
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