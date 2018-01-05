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    Son dakika haberi... Erdoğan'dan Fransız gazeteciye çok sert cevap: FETÖ ağzıyla konuşuyorsun

    Hürriyet Haber
    05.01.2018 - 19:22 | Son Güncelleme:

    Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la ile yaptığı ve ortak basın toplantısında, Fransız bir gazetecinin 'Türkiye' Suriye'ye TIR'larla silah gönderdi' sözüne Erdoğan'dan sert cevap geldi. Erdoğan gazeteciye, 'Sen FETÖ ağzıyla konuşuyorsun' dedi.

    Son dakika... Fransa ve Türkiye arasındaki füze anlaşması imza tören sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda bir Fransız gazetecinin Erdoğan'a 'Türkiye' Suriye'ye TIR'larla silah gönderdi' dedi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen araya girerek 'Suriye'ye kim silah gönderdi?' diye sordu ve ardından Fransız gazeteciyle sert cevap verdi.

    İŞTE ERDOĞAN VE GAZETECİ ARASINDAKİ DİYALOG

    ERDOĞAN: Sorunuzu anlamadım? Suriye'ye kim silah gönderdi?

    GAZETECİ: Kamyonlar, MİT servisinin kamyonları bulunmuş. 2014 Ocak ayında sınırda bulunmuş, içinde silah bulunmuş.

    ERDOĞAN: Sen FETÖ ağzıyla konuşuyorsun.

    GAZETECİ: Bir gazeteci gibi konuşuyorum

    ERDOĞAN: Çünkü o operasyonu yapanlar FETÖ'nün savcılarıydı. Şu anda hapisteler. Operasyonu yaptılar. Bakın istihbarat teşkilatlarının bu tür operasyonlara yönelik, kamyonlarla silah taşımaya yönelik yetkileri vardır. Sen bana bu soruyu böyle soruyorsun da Amerika'nın 4 bin TIR Suriye'ye getirdiği silahları niye sormuyorsun? Gazetecisin ya.

    Bunları da araştırsaydın, niye bunların üzerine durmuyorsun? Bunları yazın. Sorularınızı sorarken bu noktada hassas olur. Ve bir başkasının ağzıyla konuşmayın. Ve bunları da kolay kolay karşınızda yutacak birisi yok, bilmenizi isterim. FETÖ ağzıyla konuşmamayı da lütfen öğrenin.

     

    Etiketler: SORU CEVAP , Son dakika , Son dakika haberi
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