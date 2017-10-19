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    Erdoğan: İstifalarını en kısa sürede verecekler

    Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
    19.10.2017 - 13:58 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "3 belediye başkanımızın istifalarını en kısa sürede vereceğine inanıyorum" dedi. Öte yandan istifası istenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Nijerya Cumhurbaşkanı onuruna verdiği öğle yemeğine geldi. Gökçek’in bakanların da yer aldığı protokolle birlikte yemeğe davetli olduğu öğrenildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şunları söyledi:

    Türkiye, Nijerya’nın yanında olduğunu her zaman ifade etmiştir. Türkiye, Nijerya’nın terörizmle mücadele konusundaki çalışmalarını ve ülkedeki çatışma problemleri hangi anlamda desteklemeye devam edecek? Nijerya’ya silah ithalatı konusunda Türkiye ne gibi adımlar atacak?

    Öncelikle Boko Haram ile ilgili terör mücadelesinde en önemli dayanışmamız istihbarattır. İstihbarat konusunda Nijerya’nın istihbarat örgütüyle bizim MİT’in dayanışması büyük önem arz etmektedir. Bir defa her türlü bilgi alışverişini yaparak bunların yollarını kesmemiz gerekiyor ve buna varız.

    Diğer konuya gelince, bunların biri Dubai çıkışlı İstanbul üzerinden gitmiş, diğeri İstanbul çıkışlı 1000 adet av tüfeğiyle ilgili sorun. Olayda her iki konteynırda da bir usulsüzlük söz konusu. Her iki usulsüzlük de Türkiye dışında ne yazık ki yapılmış. Gümrük müsteşarlığımız konuyu muhataplarıyla görüşüyor ve olay en kısa zamanda aydınlatacak. Bu konudaki gizli kapaklı kalan herhangi bir şey olmayacak.

    Polonya dönüşünce belediye başkanlarına ilişkin sözleriniz gündeme oturdu. “İstifa etmezlerse bedeli ağır olur” şeklinde ifadeniz var. Direnme durumunda süreç nasıl işleyecek?

    Lamia hanım çok tehlikeli sorular soruyorsun ya. “Bedeli ağır olur” demedim. “Gereği neyse yapılır” dedim. Olaya bakın, şu an itibariyle üç belediye başkanımız istifalarını verdiler. Şimdi 3 belediye başkanımız daha var. Onlar da en kısa zamanda vereceklerine inanıyorum. İlgili arkadaşlarımız görüşmelerini yaptılar. Şu anda da zannediyorum bu istifayı vermenin onlar da hazırlığı içindeler. Yine söylüyorum, gereği neyse gereği yapılacaktır. Çünkü yetkili kurullarımız bu konuyla ilgili kararını vermiştir. Arkadaşlarımızla ilgili özellikle bir olumsuzluk sürecini tahrik etmek değil tam aksine teşkilatımızın bu noktada varmış olduğu karar sürecidir.

    Çünkü biz sıradan bir parti değiliz. Bu bir sıradan hareket de değildir. Bu davanın içerisinde yer alan arkadaşlarımız bu sistemin nasıl çalıştığını aslında çok iyi bilirler. Onlar da bize kalmadan gereğini yaparlar, yapmaları lazım. Zaten kendilerine tebliğ ettik. Ben, Başbakan arkadaşım ve konuyla ilgili sorumlu genel başkan yardımcım. 

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    Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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