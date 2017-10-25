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    Erdoğan'dan flaş PKK mesajı

    Hürriyet Haber
    25.10.2017 - 15:02 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'yi kabul etti. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, "Merkezi yönetim kararlı attığı son adımlarla DAEŞ denilen terör örgütünden neredeyse ülkenin bütününü, yüzde 15 civarında bunun dışında, temizledi. Bu durumu fırsat bilen PKK terör örgütünün de Irak’ta aynı şekilde bir yapılanmasının olduğunu biliyoruz. Kandil gibi Sincar gibi bölgelerde PKK’nın bir varlığı söz konusu. Bütün buralarda da bizler her türlü dayanışma içinde ortak mücadeleyi sürdürmeye kararlıyız" dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    Heyetler arası görüşmelerimizi etraflıca ele aldık. Gerek askeri, gerek ekonomi, askeri, ticari alanlarda bundan sonra nasıl adımlar atabiliriz bunları değerlendirdik. Özellikle son dönemde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin almış olduğu gayri meşru referandum kararına ilişkin üzüntümüz ortadaydı. Buna ilişkin düşüncemizin değişmediğini ifade ettik. Başından itibaren biz Irak’ta toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu ifade ettik. Bundan sonra da ifade edeceğiz. Bunu kabullenmemiz mümkün değildi. Yapmış olduğumuz bazı uyarılara rağmen herhangi bir olumlu gelişme olmayınca da bazı yaptırım kararlarını almak zorunda kaldık.

    Türkiye, İran, Irak olarak yaptığımız görüşmelerle attığımız adımlarla olumlu bir noktaya geliyoruz. Şu anda Irak’la aramızdaki ticaret hacmi 9 milyar dolar. Temennimiz o dur ki bunu çok daha iyi noktalara taşıyalım. Aynı medeniyet değerlerini taşıyan iki ülkeyiz. Ne yazık ki çok büyük darbeler yedi Irak. Özellikle Musul’un geldiği konum ortada. Kerkük öyle, Telafer öyle, her yer… Neredeyse Bağdat’a kadar DAEŞ denilen terör örgütü buraları yıkarak geldi.

    Tabii merkezi yönetim kararlı attığı son adımlarla DAEŞ denilen terör örgütünden neredeyse ülkenin bütününü, yüzde 15 civarında bunun dışında, temizledi. İnanıyorum ki bu kadar DAEŞ terör örgütü de temizlenecektir. Bu durumu fırsat bilen PKK terör örgütünün de Irak’ta aynı şekilde bir yapılanmasının olduğunu biliyoruz. Kandil gibi Sincar gibi bölgelerde PKK’nın bir varlığı söz konusu. Bütün buralarda da bizler her türlü dayanışma içinde ortak mücadeleyi sürdürmeye kararlıyız.

    Bizler de ellerimizden gelen desteği vereceğiz. Bölgenin barışı, huzuru için de atılması gereken adımları inşallah atacağız. Petrol boru hattının da çalıştırılması noktasında her türlü desteği vermeye hazırız. Merkezi yönetim endeksli olarak bu adımlar atılacak.

    Etiketler: Erdoğan , ibadi , son dakika
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