Erdoğan'dan flaş açıklama: Bu bir felaket

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Piyasaya asıl finans desteği sağlaması gereken kimler? Bankalar. Ama bankalar rahat durmuyor. Niye? Hala biz faizler düşmesi lazım diyoruz. Bankalar ise vatandaşın oraya yatırdığı paraları kendisi için adeta bir soyup soğana çevirme aracı olarak kullanıyor. Kendi parası değil. Vatandaşın oraya emanet ettiği para. O bunu kalkıyor kendisi acımasızca yüksek faizle kendisine bir rant aracı haline çeviriyor.



"İNŞALLAH BU İŞİ AŞAĞI ÇEKECEKLER"



Ama ben inanıyorum ki gerek Merkez Bankamız, devlet bankamız bu konuda kararlı adım atmak suretiyle inşallah bu işi aşağı çekeceklerdir.

Geçtiğimiz yıl çektiğimiz onca sıkıntının sonunda Türkiye 2,9 büyürken, bankalar... Bakın bu çok önemli yüzde 40 civarında kâr artışı elde etmişse burada bir sorun var demektir.



"BU BİR FELAKET YA"



Hale bak, yüzde 40. Üstelik bu yıl bankaların kâr oranlarını ikiye katladıkları görülüyor. Bu bir felaket ya. Ve bu para bunların cebinden çıkmıyor. Kendi öz sermayeleri değil. Biz kimseden zararına bir iş yapmasını istemiyoruz. Ancak bankalardan kredi şartlarını makul seviyelerde tutarak ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamasını beklemek de hakkımızdır diye düşünüyorum.



"YARIN GAZETELER BUNU YAZAR"



Parayı değerli kılan bankaların kasasında yatması değil, esnafın sanatkarın girişimcinin tezgahında bulunmasıdır. Şayet bankacılık sektörü piyasayı fonlama konusunda biraz daha cesaretli olursa ekonomideki yükselişimiz hızlanacaktır. Şu dönemde bankacılık sektöründe bu yönde güzel haberler beklediğimi özellikle belirtmek istiyorum. Yarın gazeteler bunu yazar."

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