Erdoğan'dan çok sert Afrin açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kasımpaşa Tüneli açılışında konuştu. Erdoğan özetle şunları söyledi: "Açılışını yaptığımız, semtimin en hassas noktası diyebileceğim Kasımpaşa Tüneli'nin ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İstanbul'a kazandırdıkları bu hizmet için Başbakan Binali Yıldırım'a, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'a, eski büyükşehir belediye başkanımız Kadir Topbaş'a, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'a ve yüklenici firma yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Tek İstanbul sevdalısı biz değiliz, sanatçılar en güzel eserlerini İstanbul için vermiştir. Kaderimin Kasımpaşa ve İstanbul'da yazılmış olmasından çok bahtiyarım. Belediye başkanı olarak bizi seçtiğiniz günden itibaren milletimize hizmet ettik.

'SİLAH YIĞMAYA DEVAM EDİYORLAR'

Ülkemizin katettiği mesafe birilerini fena halde kaygılandırıyor, düşündürüyor. Bunun için de önümüze akılla bağdaşmayacak engeller çıkartıyorlar. Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 bin DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Suriye'de savaşabilecek DEAŞ'lı kalmadı ama bu bahaneyle hala ülkeye silah yığmaya devam ediliyor.

'BUNLAR KİTAPSIZ'

İşte görüyorsunuz bunlar Kilis'te camideki sivil vatandaşlarımıza saldırıyorlar. Yahu bunlar dinsiz, bunlar kitapsız, bunlar Allah'sız! Türk milleti tarihininin hiçbir döneminde böyle bir zillete teslim olmamıştır. Dostluk elini uzatana kapımızı açarız. Ama bize saldıran hiç kimsesinin gözünün yaşına bakmayız. Hepsinin üzerinden silindir gibi geçeriz.

'TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PATRONUNUN KANDİL OLDUĞU HALDE MÜTTEFİĞİMİZ KABUL ETMİYOR'

Suriye'deki terör örgütünün patronunun Kandil olduğunu dünyanın tamamı gördüğü halde bunu sadece bir müttefikimiz kabul etmiyor. Unutmayın güneş balçıkla sıvanmayacağı gibi, bu hakikatler de inkarla ortadan kalkmaz. Türkiye kendi güvenliği için üzerine düşünleri yaparken bunu elbette müttefikleriyle hayata geçirmek ister.

ALMANYA NEYİ BEKLİYOR?

Batı'da şu anda terör örgütleri camilerimizi yakıp yıkıyor, Almanya'daki son gelişmeler... Almanya daha neyi bekliyor? Belçika'da aynı şeyler yapılıyor. Bunları dillendirdiğimiz zaman da rahatsız oluyorlar. Burada herhangi bir kiliseye karşı böyle bir şey yapılsa, benim polisim de izlese acabadünya buna ne der? Kusura bakmasınlar. Elimiz böğrümüzde oturup bekleyecek halimiz yok. 8 gün içinde 394 teröristi etkisiz hale getirdik."