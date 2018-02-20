Erdoğan'dan çocuk istismarı ve zina konusunda flaş sözler

ERDOĞAN AK Parti grup toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

Malum şu anda tabii mevcut yasalar içinde idam yok. Ve böyle bir değişikliğin yapılabilmesi için anamuhalefetin de buna destek vermesi gerekir.

İdam ile ilgili konu özellikle terör suçlarıyla ilgili de bizim açımızdan çok büyük önem arz ediyor. Bu konu üzerinde çalışıp gerek terör gerek buna benzer konular, yani bunlar bir anayasal düzenlemeyle gündeme gelebilir.

'ZİNA KONUSUNDA YANLIŞ YAPTIK'

Hatta hatta bu kapsamın dışında zina konusunun da yeniden ele alınmasının çok çok isabetli olacağı düşüncesindeyim. Çünkü bu toplumun manevi değerler noktasında farklı bir konum var. Biz AB sürecinde, bu bir özeleştiridir onu söylemek zorundayım, bu konuda bir yanlışımız oldu ki zina ile ilgili düzenlemeyi de yapmak suretiyle bu tacizler vesaire bunları belki de aynı kapsam içerisinde değerlendirmemiz lazım.

Bu, Türkiye’nin bir defa Batı ülkelerinin birçoğundan farklı bir konumda olduğunu gündeme getirmesi bakımından önemli.

Diğer taraftan tabii idam konusunun terörle ilişkisi önemli. Ama bu çocuk tacizleri bunlar asla bağışlanabilir, görmezden gelinebilir konular değil. Şu anda 6 arkadaşımız çalışmalarını başlattı. Ve süratle bu konuda bir neticeye varıp ardından da hemen yasal düzenlemesini yapıp bunu Parlamento'ya taşıyacağız.

KİMYASAL HADIM

Bu konularla ilgili olarak aklımıza, aklınıza ne geliyorsa bunların hepsinin bilimsel anlamda çözüme kavuşturulması çok çok önemli.

Bu tür bir uygulama veya çok daha farklı bir cezai müeyyide… Yani yapılması gereken, caydırıcılığı en öneme taşıyan neyse bunu bizim yapmamız şart. Bu gerekiyor. Ve konuyla ilgili şu anda görevlendirilen arkadaşlarımızın çalışması ardından da başbakan ve benim yapacağım müşterek çalışmayla bir yere varacağız.

'TOPLUMUMUZU ÇÖKÜŞE GÖTÜRECEK BİR ALÇAKLIKTIR'

Erdoğan grup toplantısında ise aynı konuyşla ilgili olarak şunları söylemişti:

Son günlerde ardı ardına karşımıza çıkan çocuklara yönelik alçakça saldırılarla ilgili haberler bizi sorumluluklarımızla ilgili düşünmeye, sigaya çekmeye itti. Çocuklarla ilgili bu suçlar istismar değil alenen izmihlaldir. Toplumumuzu çöküşe götürecek bir alçaklıktır. Böyle bir duruma kesinlikle kayıtsız kalamayız. Göz yumamayız. Bakanlar Kurulu toplantımızda bu konuyu etraflıca ele aldık.

Dün Beştepe’de başkanlığımda toplanan Bakanlar Kurulu’nda bu meseleyi detaylı olarak ele aldık. Gerek kanunların kendilerinde, gerek uygulamadaki boşlukların giderilmesi, gerek ailelerde ve okullardaki eğitimdeki boşlukların hızla giderilmesi için çalışma başlatıldı. Görevlendirilen 6 bakan arkadaşımız hazırlayacakları raporu sunacak.

Ardından hızlıca hareke geçilecek. Burada caydırıcı olması bakımından en ağır cezai müeyyideler neyse bu müeyyideler de alınacaktır. Bu tür konuların beklemeye uzatmaya yeri yoktur. Mesela bu tür suçları işleyenlerin infaz sistemindeki tüm indirimlerin dışında tutulması da şarttır. Milletimizin gözünde bir çocuğun ruhunda bedeninde açılan yaralar bir insanı taammüden öldürmekle aynıdır. Dolayısıyla bu suçlara verilen cezalar da bu hissiyata uygun olmalıdır.



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