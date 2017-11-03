Erdoğan: Aldığım bilgilere baktığımızda çok daha farklı müjdeler de gelecek

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın burada yaptığı konuşmadan satır başları:

Kalkıp Tayyip Erdoğan’la ilgili Faşist Diktatör. Ya git yat aşağıya. Şahsıma bu lafı eden kişi affedersiniz kendisini vurdular ben geçmiş olsun diye kendisini arıyorum.



Ya diktatör kalkıp da seni arar mı be. Bu bir insaniliktir. Bu bir merhamettir. Rahmet duygusudur.



Ama bunlarda bu yok. Bunların bu ülkede dikili bir ağacı yok.

TERÖRLE MÜCADELE

Bu sabah şehidimizle beraber 2 günde 9 şehidimiz oldu. Allah’tan rahmet diliyorum. Ama hesabını çok ağır sorduk. Ve 55 teröristi etkisiz hale getirdik. Ve şu anda daha bitmedi. Bölgede çok ciddi arama tarama devam ediyor.

Aldığım bilgilere baktığımızda inşallah çok daha farklı müjdeler de gelecek.

Bunları dedim ya biz inlerine kadar takip edeceğiz. Ve o inlerde bile onları yakalayacağız gereğini yapacağız.

Kandil’se kandil Sincar’sa Sincar… Niye? Şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız.