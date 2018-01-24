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    Erdoğan'dan bu görüntüye tepki: Sen nasıl devletsin

    Hürriyet Haber
    24.01.2018 - 12:51 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Hannover-Langenhagen Havalimanı’nda, izinsiz gösteri yapan terör örgütü PYD/PKK yandaşlarının Türk yolculara saldırmasına tepki gösterdi.

    Geçtiğimiz günlerde Almanya'nın Hannover-Langenhagen Havalimanı’nda, izinsiz gösteri yapan terör örgütü PYD/PKK yandaşları Türk yolculara saldırmıştı. Bazı Alman gazetelerin internet sayfalarındaki görüntülerde, Hannover-Langenhagen Havalimanı'nda terör örgütü yandaşlarının yaptığı gösteride pankart ve bez parçalarını taşıdıkları sopalarla buradaki Türk yolculara saldırdığı yer aldı.

    Bir Türk hava yolu şirketine karşı yapılan havalimanındaki gösterinin polisten izin alınmadan düzenlendiği ifade edilen açıklamada, olayda 2 kişinin hafif yaralandığı, olaya ilişkin yaralama ve mala zarar vermekten bazı kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti. 

    "SEN NASIL DEVLETSİN" 

    44. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'daki bu görüntüye tepki göstererek, "Dost Almanya’ya bakın. PKK terör örgütü havalimanında bizim vatandaşlarımızı tekme tokat dövüyor ama Alman polisi izliyor. Nasıl oluyor mu? Nereye kadar? Bugüne kadar bunları yuttuk yuttuk. Hep söylenen şey yargı var. Tamam da bu nasıl hukuk? Oradaki yolcunun yol güvenliği yoksa sen nasıl devletsin?" dedi. 

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    Etiketler: türk yolculara saldırı , son dakika
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