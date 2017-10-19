Erdoğan’dan başkanlara bir istifa uyarısı daha: Bize kalmadan gereğini yaparlar

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari’yi dün Beştepe’de resmi törenle karşıladı. Erdoğan ile Buhari, başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, daha sonra Buhari ve eşi onuruna Beştepe’de öğle yemeği verdi. Yemeğe istifası istenen isimler arasında yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in de davetli olduğu öğrenildi. Erdoğan, basın toplantısında özetle şu mesajları verdi:

TEHLİKELİ SORULAR

“(Üç belediye başkanıyla ilgili istifa etmezlerse bedeli ağır olur ifadeniz var. Bunu açar mısınız?) Çok tehlikeli sorular soruyorsunuz. ‘Bedeli ağır olacak’ diye bir şey söylemedim. ‘Gereği neyse o yapılır’ dedim. Olay o, bakın şu an itibariyle üç belediye başkanımız istifalarını vermiş. Şimdi üç belediye başkanımız daha var. Onların da istifalarını en kısa zamanda vereceklerine inanıyorum. İlgili arkadaşlarımız görüşmelerini yaptılar. Şu anda da zannediyorum bu istifayı vermenin onlar da hazırlığı içindeler. Aksi takdirde yine söylüyorum gereği neyse gereği yapılacaktır. Çünkü yetkili kurullarımız bu konuyla ilgili kararını vermiştir.

KENDİLERİNE TEBLİĞ ETTİK

Şu anda bizim sürecimiz arkadaşlarımızla ilgili özellikle bir olumsuzluk sürecini tahrik etmek değil, tam aksine teşkilatımızın bu noktada varmış olduğu bir karar sürecidir. Bu karar sürecini biz kendileriyle değerlendirdik. Ona göre burada böyle bir adımın atılmasının gereğini söyledik. Çünkü biz sıradan bir parti değiliz. Bu bir sıradan hareket değildir. Bu bir davadır, bu davanın içinde yer alan arkadaşlarımız bu sistemin nasıl çalıştığını aslında çok iyi bilirler. Çok iyi bildiklerine göre de onlar da bize kalmadan gereğini yaparlar, yapmaları lazım. Bunu kendilerine zaten tebliğ ettik; ben, Başbakan, bu konuyla ilgili Genel Başkan Yardımcım.

TÜRKİYE’YE İLK RESMİ ZİYARETİ

ERDOĞAN, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bu ziyaretin Buhari’nin, Türkiye’ye gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olduğunu belirten Erdoğan, çok yoğun programına rağmen yapılan davete kısa sürede icabet etmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi. Erdoğan, geçen yıl mart ayında Batı Afrika ülkelerine yaptıkları ziyaret kapsamında Nijerya’yı ziyaret ettiğini anımsatarak, Nijerya’nın nüfusu, ekonomisi ve sahip olduğu muazzam potansiyeliyle küresel bir aktör olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buhari ve heyetiyle yaptıkları görüşmelerde savunma, eğitim ve enerji başta olmak üzere birçok konuda fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.