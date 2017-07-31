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    ‘Erdoğan’dan başında ben de hoşlanmıştım’

    Hürriyet Haber
    31 Temmuz 2017 - 22:20Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 22:20

    Almanya'da Sosyal Demokrat Parti’nin başbakan adayı Martin Schulz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidara geldiği dönemde birçokları gibi kendisini de etkilediğini söyledi.

    Katolik Haber Ajansı’na (KNA) verdiği mülakatta Türkiye ile ilgili de açıklamalar yapan Schulz, “Erdoğan’dan benim gibi birçokları başında hoşlanmıştı, zira Türkiye’yi Avrupa’ya yaklaştırmak istiyordu. Bu, bu süre içerisinde tam tersine dönüştü. Erdoğan idam cezasını gerçekten yürürlüğe sokacak olursa o zaman Avrupa Birliği’ne kapıyı kapatmış olur” dedi. Ankara ile ilişkileri nedeniyle Almanya’da tepki çeken Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) de mülakatta gündeme geldi. Schulz, “DİTİB’in imam yetiştirmesinden uzun süredir memnunduk. Türkiye’deki hükümet Kemalist laik gelenekten ayrıldıkça ilişkiler değişti” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri , erdoğan , Sosyal Demokrat Parti
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