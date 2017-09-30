Erdoğan'dan Barzani'ye çok sert mesaj

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum İl Danışma Toplantısı'na, Büyükşehir Belediyesi Fuar Alanı ile MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin açılış töreninde konuştu. Erdoğan'ın konuşması özetle şöyle: "Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da yaptığı konuşmada, "Erzurum, bölgenin en önemli cazibe merkezi. Erzurum'a fuar alanı ve AVM yatırımlarıyla şehre dışarıdan gelenlerin beklentilerini ve şehirde yaşayanların ihtiyaçlarını karşılayacağız. Erzurum'un tarih boyunca ya kurucu olmuş ya da kuruluşların öncülüğünü yapmış bir şehir. Bundan 100 yıl önce Erzurum'dan yükselen bir ses tüm milletimize ümit vermiştir. Erzurum Kongresi'nde bir araya gelen delegeler yayınladıkları bildiride Milli sınırlar içinde vatan bütündür parçalanamaz diye haykırdılar.

BİZİ BÖLEMEYECEKLER

Biz 80 milyon tek milletiz. Bizi bölemeyecekler, parçalayamayacaklar. Bu mücadeleye dört elle sarılacağız. Tendürek'te, Gabar'da, Cudi'de, Kandil'de nerede varsa hepsi evelallah güvenlik güçlerimiz onları yer ile yeksan ediyor. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Şimdi yeni ve diğerlerinden çok farklı bir mücadeleye hazırlanıyoruz. Bedel ödüyorlar ve ödemeye de devam edecekler. Tek terörist kalmayıncaya kadar mücadele devam edecek. Benim milletimin huzurunu kaçırmaya kimsenin hakkı yoktur.

"SEBEP OLDUKLARI KÖTÜ KOKU ÇOK FAZLA"

Ülkemizde, ‘AK Parti ve Tayyip Erdoğan kaybetsin de, gerekiyorsa Türkiye batsın’ gibi hastalıklı bir zihniyetin içinde olanlar var. Bunların belki sayıları azdır ama etrafa yaydıkları cüruf, sebep oldukları kötü koku çok fazladırAK Parti kazanırsa Türkiye kazanır. AK Parti kaybederse tüm Türkiye kaybeder. Milletimize meselenin Tayyip Erdoğan ve AK Parti meselesi olmadığını anlatmalıyız, mesele Türkiye'dir."

ÇALIŞACAK İŞÇİ BULUNAMIYOR

Şimdiden kolları sıvayıp çalışmaya başlayacağız. Sıkmadık el bırakmamalıyız. Nerede bir aksama varsa bunu gidereceğiz ki Erzurumlu iftihar etsin. Eğitimde sağlıkta ulaşımda adalette emniyette tarımda sporda tüm alanlarda adeta yepyeni bir Erzurum inşaa ettik. Proje ve hizmetlerle Erzurum'un inşaasında önemli projeler bitti. 2023 Türkiye'sinin Erzurum'unu inşa ediyoruz. Hepimiz biliyoruz ki Erzurum'un bugün bulunduğu yer henüz hak ettiği yer değildir. Bunu başaracak olanlar hep beraber biziz. Bugün açılışını yaptığımız iki tesisten biri kamunun diğeri özel sektörün. Kamunun tesisi 50 milyonluk bir yatırım. İstanbul 3. Havalimanı için işçi bulunamıyor ve Uzak Doğu'dan işçi getiriliyor. İnsanımızda iş beğenmeme hastalığı var. İş var ama gitmiyor.

"KUZEY IRAK'A BUGÜNE KADAR EN BÜYÜK DESTEĞİ BİZ VERDİK"

Suriye'nin kuzeyinde oynanan oyunun büyük darbeler için kuşatma oyunu olduğunu biliyoruz. Biz ne Suriye'de ne de Irak'ta ülkemize saldırmayan hiçbir kesime tavır almadık tam tersine elimizden gelen yardımı yaptık. Kuzey Irak'a en büyük desteği bugüne kadar biz verdik. Yeri geldi kaynakları kesildiği anda imkanlarımızı paylaştık. Bunların karşılığında onlardan hiçbir şey istemedik. Tek beklentimiz hassas çizgilerimizde bize saygı duymaları ve bize rağmen adım atmamalarıydı. Bunu yapmadılar. Madem şartlar değişti öyleyse bunun da bedelini ödeyecekler. Buradan bir kez daha söylüyorum. Bu meselenin Kuzey Irak'taki Kürtlerle alakası yok. Zira İsrail bayraklarıyla sokakta dolaşmaları bizi üzmüştür. Bu bir şeyi gösteriyor, MOSSAD'la birlikteler. Ne yaptığınızın farkında mısınız? Bir tek İsrail destekliyor. Mesele, Kuzey Irak'taki diğer kesimlerin hakları ile ilgili. Kerkük tartışmalı bölgedir, bunlar Kerkük bizim diyor. Kerkük'ün tarihinde siz yoksunuz.