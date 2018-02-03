Erdoğan'dan Avrupa Parlamentosu'na sert sözler: Daha çok ağlayacaksanız çok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Bitlis İl Kongresi'ne katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

"İnşallah Afrin'e gitmek gerektiği anda beraber gideceğiz. Ne diyoruz yürüyeceksin millet arkandan yürüyecek. Beşer planında biz güne kadar kimsenin önünde eğilmedik. Rabbimizin huzurunda eğildik.

'TÜM KUMPASLARI BAŞLARINA YIKACAĞIZ'

Bitlis'i Türkiye'nin en huzurlu şehri yapmaya hazır mıyız? Alimlerin şehri Bitlis'i yeniden ilmin merkezi haline getirmeye var mıyız? Bitlis'ten yükselen bu ses inanın Türkiye için karınlarında 40 tilki dolaşan ellerinin altında ihanet çetesi oluşturanları paramparça ediyor. Ülkemize kurulan tüm kumpasları başlarına yıkacağız. Ortak değerleriniz yoksa millet olamazsınız. Biz milletiz öyle bir milletiz ki yıllarca tüm insanlığa sevgi saygı nedir medeniyet nasıl inşaa edilir onu göstermiş bir milletiz. Davanız büyük olunca karşınıza çıkan sorunlar da büyük oluyor.

'KORKAKLAR ZAFER ANITI DİKEMEZ'

Sizi o inlerinizde yok ederiz demiştik. O kurdukları mahkemeler şimdi nerede? O sahte mezarlar şimdi nerede? Korkaklar zafer anıtı dikemez. Öleceksek bir kere öleceğiz ama onlar her gün ölecekler.

'NE HESAP UZMANI KEMALLER NE DE MUHASEBECİ KENANLAR EKSİK OLUR'

(CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ı kast ederek) Milletimiz sadece devletine kendisine savaş açanları görmekle kalmıyor onların arkasındakileri de görüyor. Bu ülkede ne hesap uzmanı Kemaller ne de muhasebeci Kenanlar eksik olur.

'AVRUPA PARLAMENTOSU'NDA BAZI KENDİNİ BİLMEZLER... '

Avrupa Parlamentosunda bazı kendini bilmezler, istikametini kaybetmiş olanlar paçavraları boynuna takarak, PKK'yı terör örgütü olarak tanıdıkları halde, terör örgütünün paçavralarıyla parlamento binasının içinde ağlıyorlardı. Daha çok ağlayacaksınız çok. Oradan o paçavraları boynunuza takmakla hiçbir yere gidemeyeceksiniz. Onlar, bizim kararımızı hiçbir zaman değiştirmeyecek. Avrupa teröre karşı gereğini yapmazsa Türkiye uyarılarını sürdürecek.

'EĞER YİĞİTSEN AÇIKLA BAY KEMAL'

Anamuhalefetin başındaki zata sesleniyorum. Ey Bay Kemal, şimdi kongre yapıyorsun. Söyle bakalım, bu PYD terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen terör örgütü olduğunu açıkla. PKK terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen açıkla. YPG terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen açıkla. Ama açıklayamayacaksın. Çünkü sen onların Meclis'teki temsilcileriyle kol kola dolaşan birisisin.

DAHA DÜNE KADAR SIRTLARINI DAYADIKLARI GÜCE...

Aslanların sahaya çıktığı yerde çakallara kuyruğunu kıstırıp kaçmak düşer. Daha düne kadar sırtlarını dayadıkları güce güvenerek bu millete meydan okuyan teröristlerin, inleri başlarına geçince nasıl sürüngene döndüklerini görüyorsunuz."

Erdoğan'ın tepki gösterdiği olay

Alman Federal Meclisi bugünkü oturumunda Yeşiller Partisi'nin isteği üzerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin kentindeki PYD/PKK ve DEAŞ hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği Zeytin DalıHarekatı ele alındı. Türkiye'nin harekata bir an önce son vermesini isteyen Alman vekiller boyunlarındaki PKK renkleri eşarplar ile oturuma katıldı.

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