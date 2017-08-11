Erdoğan'dan Alman vekillere yeşil ışık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışı gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Alman vekillerin Türkiye ziyaretine ilişkin, "Bu İncirlik olayı değil. Gerek Milli Savunma Bakanlığımız olmak üzere Dışişleri Bakanlığımızla birlikte bu süreci yönetiyorlar" dedi. Erdoğan şöyle devam etti: "NATO çerçevesi içinde Almanların bu talebine NATO ile de görüşmelerimizi yaparak olumlu bir yaklaşım sergiledik. Bu İncirlik olayı değil, daha farklı bir olay. Milli Savunma Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımız bu süreci yönetiyor."

8 Eylül'de Konya'daki NATO misyonunda görevli Alman askerleri ziyaret edecek olan Alman parlamenter heyetine NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller' eşlik edecek.

KUZEY KORE GERİLİMİ

ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerileme de değinen Erdoğan, "Nükleer silahlanmanın sürekli karşısında olduğunu söyleyenlerin burada nükleer silahlanmayla birbirilerini tehdit eder hale gelmesi üzücüdür" diye konuştu.

İDLİB

Erdoğan, İdlip konusunda da şu açıklamayı yaptı: "Cilvegeözü ile ilgili olarak biz insani yardım konusunda hep başı çektik. İnsani yardım konusunda düşüncelerimiz hep aynı. Ama insani yardımdan çıkıp silahlanma sürecine girdi. Bu bakımdan Cilvegözü'nü açık tutacağız. Ama silah vs. işine dönerse buna yol vermemiz mümkün değil. İdlib ile ilgili görüşmelerimiz sürüyor."

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