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    Erdoğan’dan AK Partili başkanlara uyarılar

    Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
    12.09.2017 - 21:24 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 21:25

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün AK Partili 884 belediye başkanıyla Ankara’da buluşacak. Başkanlardan ayrıntılı raporlar isteyecek olan Erdoğan, 2018 yılının projelerle geçirilmesini, 2019 için daha çok çalışılmasını talep edecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim belediye başkanımız mütevazi olacak” mesajının ardından buluşacağı belediye başkanlarına 2019 seçimleri ve il kongreleri öncesinde uyarılarda bulunacak. 2019 yılı mart ayında yapılacak yerel seçimlerin Cumhurbaşkanlığı seçimleri için belirleyici olacağını her fırsatta dile getiren Erdoğan, belediye başkanlarına “2018 yılında icraatlarla öne çıkmalısınız” mesajı verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul, Ankara, Konya, Kayseri gibi büyük şehirler başta olmak üzere başkanlardan 2018 yılında uygulanacak projelerle ilgili ayrıntılı çalışma da talep edecek.

    DAVAYA ZARAR VERMEYİN

    Erdoğan’ın belediye başkanlarına ‘proje ve icraat yılı’ olarak ilan ettiği 2018 yılının boş geçirilmemesi uyarısında bulunacak. Belediye başkanlarına “davaya ve partiye zarar verecek hareketlerden uzak durmaları” mesajı verecek olan Erdoğan’ın bakanlardan istediği 180 günlük eylem planı benzeri bir çalışmayı başkanlardan da talep edeceği ifade ediliyor.

    Etiketler: gazetehaberleri , erdoğan , uyarı
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