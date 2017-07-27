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    Erdoğan: Yorulan varsa kenara çekilsin

    Hürriyet Haber
    27 Temmuz 2017 - 12:21Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 13:44

    AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen sürpriz toplantıda AK Parti teşkilatına seslendi.

    AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün bakan ve milletvekilleriyle bir araya geldi.

    Erdoğan'ın toplantıda "OHAL yatırımlar için bahane olamaz. Yorulan varsa kenara çekilsin. Yerine başka birine bıraksın. En iyi tatil milletle beraber olmaktır. Milletle birlikte olmak bizim hayat tarzımızdır" mesajlarını verdiği öğrenildi. 

    TOPLANTI 50 DAKİKA SÜRDÜ

    Erdoğan’ın kabine üyeleri ve AK Parti milletvekilleri ile yaptığı toplantı sona erdi.

    Yaklaşık 50 dakika süren toplantıda Erdoğan, “Yorulan varsa çekilsin” açıklamasını teşkilat üyeleri için yineledi.

    İHA'nın haberine göre AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, toplantı sonrası gazetecilere değerlendirmede bulundu. Erdoğan’ın açıklamasının hatırlatılması üzerine Elitaş, bu söylemini sürekli tekrarladığına işaret etti.

     

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    Etiketler: Cumhurbaşkanı , Recep Tayyip Erdoğan , AK Parti
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