Erdoğan'dan ABD'ye hareketinden önce flaş açıklamalar

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Programımız gerek ikili görüşmeler, gerekse katılacağımız faaliyetler bakımından bir hayli yoğun olacak. Görüşmelerin ana temasını insana odaklanma, sürdürülebilir bir dünyada herkes için barış ve insanca bir yaşam için mücadele oluşturmaktadır. Genel kurula iştirak eden katılımcılar gerek bu tema, gerekse dünyamızın gidişatı konusunda görüşlerini ortaya koyacaklardır.

BM Güvenlik Konseyi’nde sürekli söylediğimiz gibi dünya beşten büyüktür, bunu yine gündeme getireceğiz. Bu benim ilk kez katılacağım BM Güvenlik Konseyi toplantısı değil. Katıldığımız günden bu yana öncelikler değişti. Ancak bizim ilkeli tutumumuz, mazlumun sesi olma iddiamız ve değişimin şart olduğu yönündeki ifadelerimiz hep baki kaldı. Hak bildiklerimizi söylemekten, doğruları dile getirmekten asla çekinmedik. Bize düşen elimizle, dilimizle, buna imkan olmadığı zaman kalbimizle yanlışı düzeltmektir.

New York’ta bulunacağım süre zarfında ABD Başkanı sayın Trump da dahil bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştireceğiz. Trump ile görüşmeye özel önem atfediyorum. Gündemimizde bir çok önemli gelişme bulunuyor. Bu görüşmenin faydalı olacağına inanıyorum.

SORU & CEVAP

TEOG TARTIŞMASI

TEOG’un kaldırılması gerektiğini söylemiştiniz. Dün Başbakan ile görüşmenizde konu gündeme geldi mi? Değişiklik kararı var mı? Bu yıl sınava girecek öğrencileri etkiler mi?

Dün sayın başbakan ile bu konuyu etraflıca görüştük. Uygulamaya girmesi konusunda herhangi bir mani yok. Çok basit bir konu. Sayın başbakanımız ve bakan arkadaşlarımızla birlikte hemen bu adımın atılması mümkün. Ve bu konuda sayın başbakan ile dün mutabakatımız oluştu. Temenni ediyorum ki hemen süratle bunu ülke gündeminden çıkarmak, düşürmek. Bütün aileleri, yavrularımızı rahatlatacaktır. Bu konuyu gündemimizden çıkarırken çocuklarımızın okul derslerine yönlenmesinin önünü açmamız ve yarışı okullarında yapmasını sağlamamız çok daha isabetli olacaktır. Bütün mesele, orta kısımları bitirdikten sonra liseye geçerken tercihlerinde ne yapacakları konusu, okullarda atılacak adımlardır.

Gidecekleri liselere yönelik, gidecekleri liselerde yapılacak hazırlıklarla atılacak adımlardır. Ve bu liseler, özellikle milli eğitimin kontrolü altında yapılacak imtihanlarla, bir fen lisesine mi gidecek, düz liseden Anadolu lisesine mi gidecek, bu liseler kendi imtihanları kendi yapar. Ve bu sorular MEB tarafından hazırlanır. Ama o sınavlar yapılırken MEB’in kontrolü altında yapılır.

Çocuklarımız TEOG denen, ciddi manada sıkıştıran ve paraların akıtıldığı bu süreçten inşallah çocuklarımızı kurtarırız diyorum.

KUZEY IRAK REFARANDUMU GERGİNLİĞİ

Dün Irak Başbakanı İbadi’nin açıklaması oldu. ‘Askeri müdahale olabilir’ dedi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Dün Başbakan ile görüşmenizde referandum gündeme geldi mi? MYK’da nasıl adım atılması planlanıyor?

Bizim MGK toplantımız 27’sindeydi, bunu 22’sine çekişimizin sebebi de baktık ki yani bu Kuzey Irak yerel yönetimi hala aynı anlayışta devam ediyor. Yani bir defa burada bizleri rahatsız eden bir süreç var. Nedir? Biz bir şey söylüyoruz. Bizim 350 km orada sınırımız var. Orada bizim soydaşlarımız var. Dindaşlarımız var. Onlar da aynı şekilde. Bizler aynı medeniyetin aslında mensuplarıyız. Yani onların Kürt olması, Türkmen, Arap… Bizler öbür tarafta Türk olarak bizi birbirimizden ayırmıyor. Ama bu anlayışı Irak’ın bölünmesine yönelik bir adıma siz tevcih ederseniz, biz size buyurun devam edin demeyiz. Bunu kaç kez kendilerine söyledik. Burada bizim bir de farklı yaklaşımımız var.

Dara girdiğin zaman kapımızı çalacaksın, her türlü desteği bizden alacaksın. Ama Irak’ın parçalanmasına gelince bildiğini okuyacaksın. Çocukluk hikayesiymiş. Devlet yönetmek çocukluk olur mu? Burada Irak Merkezi Yönetimi’nin takındığı tavır, tabi ki bir federal yapının yöneticileri olarak kendilerinin tabii hakkıdır, biz müdahale etmeyiz. Ama aynı şeyleri düşünüyoruz. Şu anda ABD’de Sayın İbadi ile de görüşmemiz olacak. Ama gördüğümüz kadarıyla aynı istikamete bakıyoruz. O da Irak’ın bölünmez bütünlüğüdür. “Türkiye’den bize ses gelmedi, şu gelmedi…” Ben bir defa MİT Müsteşarımızı gönderdim. Sen hala direniyorsan kusura bakma.

Şimdi burada olay tabi 27’sinden MGK’yı 22’sine alırken etraflıca bunu görüşeceğiz. Görüştükten sonra aynı güne bakanlar kurulu toplantımız da alındı. Bakanlar kurulumuz da bizim tavsiye kararımızı görüşerek bunu karara bağlayacaklar. Böylece Türkiye kesin tavrını ortaya koymuş olacak. Ve bu bizim tabi Trump ile görüşmemizde benim gündem maddelerimden bir tanesidir. Bunun da özellikle bilinmesini istiyorum.

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