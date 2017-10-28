Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı

Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, Türk milleti olarak şanlı tarihin çok önemli bir dönüm noktasının, Cumhuriyetin ilanının 94'üncü sene-i devriyesinin kutlandığını belirtti.

Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan milyonlarca vatandaşın Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, "Bu vesileyle bin yıldır aziz vatan topraklarının müdafaası için bir gonca gül gibi toprağa düşen kahraman şehitlerimize Yüce Mevla'dan rahmet ve mağfiret diliyorum. Başta Cumhuriyetimizin banisi, Kurtuluş Savaşımızın muzaffer komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm gazilerimizi de rahmetle, tazimle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin, asırlardır hürriyetinden ve onurundan taviz vermektense ölmeyi tercih eden asil bir milletin şahlanışının, küllerinden yeniden doğuşunun nişanesi" olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Türk milleti, 29 Ekim 1923'te bir kez daha tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla ilan etmiştir" değerlendirmesini yaptı.

"Hasta adam" ilan ettikleri Osmanlı'nın mirasını talan için Anadolu'ya koşanların, milletin cesareti, kararlığı ve mücadelesi karşısında büyük bir hezimet yaşadıklarını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti: "İstiklal harbimizi zafere taşıyan, Cumhuriyetimize hayat veren ruh, tıpkı 94 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. 15 Temmuz ihaneti karşısında, milletimizin 250 şehit ve 2 bin 193 gazi pahasına gösterdiği şanlı direniş, işte bu ruhun ifadesidir. O gece kadını erkeği, genci yaşlısıyla milletimizin tüm fertleri, iradelerine, değerlerine, Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmışlardır."

"Bağımsızlık karakteri" olan böyle necip, böyle kahraman bir milletin mensubu olmaktan iftihar ettiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"(Millete efendilik yoktur, hizmet vardır.) düsturuyla hiçbir ayrım gözetmeden ülkemize en iyi şekilde hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Son 15 yıldır demokrasiden özgürlüklere, ticaretten yatırımlara, sağlıktan dış politikaya kadar tüm alanlarda hayata geçirdiğimiz tarihi reformlar, bu irademizin en açık ispatıdır. Bugün, dünyadaki tüm mazlum ve mağdurların umut kapısı Türkiye'dir. Eli kanlı terör örgütlerinin hedefi olmamızın da başta gelen sebebi budur. DEAŞ,PKK,PYD/YPG ve FETÖ gibi katil sürülerinin bizi hedeflerimizden alıkoymasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Manşetlerle, tezgahlarla üzerimize salınan piyonlarla çarpışa çarpışa, 2023 hedeflerimiz doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz. Dost ve kardeşlerimizin desteği, gönlünü ve gözünü ülkemize kilitlemiş mazlumların duası, aziz milletimizin birlik ve beraberliğiyle inşallah hedeflerimize ulaşacağız. Bu düşüncelerle ülkemizin gurur günü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı bir kez daha tebrik ediyor, milletimize sağlık, huzur ve esenlik diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Cumhuriyetimizin 94'üncü kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."