Erdoğan'a yanıt: 'Yürekten değil anketten gelen Atatürk sevgisi'

Özel, Meclis’teki basın toplantısında, “Yürekten gelmeyen, anketten gelen Atatürk sevgisinin, samimiyetin sorgulanmasının”, “Şimdiye kadar aklınız neredeydi” denilmesinin doğal olduğunu belirterek, özetle şunları söyledi:



MİLLET TAKİYEYE DUR DEDİ

“Bugün demiş olmanı da siyasi amaçlarla, Atatürk’ün kurduğu demokrasiyi ortadan kaldıracak rejimine destek ararken, takiye yapmana kızıyoruz, eleştiriyoruz. ‘İki ayyaş’ derken, hadi biri İsmet Paşa, öbürü kimi kastediyordun? Düne kadar fesli soytarıyı, yuvarlak yemek masanda ağırlayan sen değil misin? Atatürk’ün annesine söveni, sayanı 29 Ekim resepsiyonuna çağıran sen değil misin? Atatürk’e ‘Atatürk’ deme zamanı geldi; neden çünkü millet sana, takiyene ‘dur’ dedi, senin içtenliğine de inanmadı. Bu rejimi size değiştirtmezler. Bu rejimi değiştirmek için önünüzde bir seçim daha var. Yapılacak ilk seçim, bu sefer referandum niteliğindedir, Atatürk ile gönül bağı hiç kopmayanlar ile Atatürk’e gönül bağını 16 Nisan referandum sonucundan sonra, anket çalışmalarına göre kuranlar arasında yapılacaktır. Hadi bakalım hodri meydan.”



'KAFADA BERE PARKTA GEZECEKSİN'

CHP’li Özel, Başbakan Binali Yıldırım’ın, ABD ziyaretine ilişkin de şöyle dedi: “Ülkenin Başbakanı gidip, ilk kez Başkan yerine, Başkan Yardımcısı tarafından ağırlanacak, bunu içine sindireceksin. Daha sonra Dışişleri Bakanın, oradaki Dışişleri Bakanı ile görüşemeyecek. Onu da içine sindireceksin. Heyetler arası denklik yerlerde olacak, senin uçağın kalkacak uçak havadayken randevunu belirsiz saat ve tarihe erteleyecekler. İçine sindireceksin. Sonra kafaya bereyi geçireceksin, Amerikalılar orada seni kapısında süründürecek. Sen parklarda gezeceksin. Türkiye’yi, dünya karşısında çok zor bıraktınız.”