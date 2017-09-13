Erdoğan'a yanıt: Terörden yararlanma peşindesiniz

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün toplandı. Toplantıda eski ekonomi bakanlardan Zafer Çağlayan’ın da dahil edildiği ABD’deki Reza Zarrab davası, Almanya ile yaşanan gerilim, Türkiye’de yapılan ihaleler ve yolsuzluk iddiaları ile eğitim konuları görüşüldü.

Zarrab davasının seyrinde Türkiye’deki diğer bankaların da zarar görebileceği belirtilerek, gelişmelerin yakıdan takip edilmesi gerektiği vurgulandı. CHP, bu nedenle ABD’deki Zarrab davasını yakından takip etmeye karar verdi. Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger önümüzdeki günlerde ABD’ye gitmeye hazırlanıyor. Türkiye ile Almanya ilişkilerinin ilerleyen günlerde daha da gerilebileceği ve hem gurbetçilerin hem de Türkiye’nin olumsuz etkilenebileceği konuşuldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, MYK toplantısı sonrasında, yazılı açıklama yaptı. Tezcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına tepki göstererek şunları söyledi:

“AK Parti Genel Başkanı bugün (dün) ‘Bu milletin evlatlarını şehit edenleri savunduğumuz’ iftirasına sarılmaktadır. Bu milletin evlatlarını şehit eden teröristlere kamyonlarla silah dağıtılırken valilere ‘Karışmayın’ diyen Erdoğan’dır. Biz ‘Devlet terörle mücadele ederken devlet olmanın vakar ve asaleti içinde, hukuk içinde, devlet olmanın büyüklüğüne yakışır şekilde hareket etmesi gerekir’ diyoruz; ‘Vatandaş ile teröristi ayırmak devletin görevidir’ diyoruz, ‘15 yıldır yapamadığını, dört yılda yapacağız’ diyoruz. Çünkü biz PKK terör örgütüyle masaya oturmaz, ülkemizi terör örgütlerine teslim etmeyiz. Siz ise topyekûn bir hamaset edebiyatıyla, dün olduğu gibi bugün de terörle mücadele siyaseti değil, terörden yararlanma siyaseti peşindesiniz.”

İHALELERE YAKIN TAKİP

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, MYK’da kurmaylarına bütün ihalelerin incelenmesi talimatı verdi. Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de ihalelerde, belediyelerde çok büyük yolsuzluklar dönüyor, devletin paraları çarçur ediliyor. Bu yolsuzlukları bulup çıkarın, tümünü belgeleriyle halka anlatın” dedi. Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine CHP bünyesinde, ihaleleri mercek altına alarak yolsuzluk yapılıp yapılmadığını ortaya çıkaracak bir komisyon oluşturulması kararlaştırıldı.