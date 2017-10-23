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    Erdoğan’a: Kente karşı suçlusunuz

    ANKARA
    23.10.2017 - 21:11 | Son Güncelleme:

    CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, dün TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, İstanbul için “Biz bu şehre ihanet ettik” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi.

    Gök şunları söyledi: “23 yıldır İstanbul’u sizin partiniz ve zihniyetiniz yönetiyor. İstanbul’a ihanet etmişseniz, en büyük ihaneti yapan kadrolar sizsiniz, başta siz olmak üzere. Ama ‘İhanet ettik, ben de bundan sorumluyum’ diyerek bir cümleyle geçiştiremezsiniz. Her ihanetin bir bedeli vardır. Hangi bedeli ödeyeceksiniz Cumhurbaşkanı? İhanet ettiniz. İstanbul’u beton yığınına çevirdiniz. İstanbul’un trafiğini işin içinden çıkılmaz hale getirdiniz, bir yaşanmaz kent haline getirdiniz. İstanbul’da yeşili yok ettiniz. Sizler kent suçu işlediniz. Kentinize karşı suç işlediniz, suçlusunuz.”

    Etiketler: gazetehaberleri , chp , levent gök
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