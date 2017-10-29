Erdoğan’a havale ettiler

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Şebnem Aslan basın açıklamasında şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanımız bir konuşmasında ‘Medeniyet, sokak hayvanlarına şefkatle davranılması demektir’ dedi.

Eyüpsultan Belediyesi ve Belediye Başkanı Remzi Aydın ise son günlerde gerçekleştirdiği eylemler ile kanunu çiğnemekle kalmamış aynı zamanda Cumhurbaşkanı’nın beyanlarına da aykırı davranmıştır.” Hayvanseverler belediye önündeki bariyerlere siyah çelenk bıraktı. Eylem sürerken belediyede açıklama yapan Eyüpsultan Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Turan “Belediyemiz tarafından toplanarak öldürülmüş bir tane bile hayvan yoktur” dedi.



