Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Erdoğan’a havale ettiler

    Erdoğan’a havale ettiler

    Ceylan SEVER / İSTANBUL
    29.10.2017 - 23:35 | Son Güncelleme:

    Sokak köpeklerinin, toplatılması sırasında aşırı dozda ilaçtan öldüğü iddiaları üzerine 300 kadar hayvansever, Eyüpsultan Belediyesi’ni pankartlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şikâyet etti.

    Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Şebnem Aslan basın açıklamasında şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanımız bir konuşmasında ‘Medeniyet, sokak hayvanlarına şefkatle davranılması demektir’ dedi.

    Erdoğan’a havale ettiler

    Eyüpsultan Belediyesi ve Belediye Başkanı Remzi Aydın ise son günlerde gerçekleştirdiği eylemler ile kanunu çiğnemekle kalmamış aynı zamanda Cumhurbaşkanı’nın beyanlarına da aykırı davranmıştır.” Hayvanseverler belediye önündeki bariyerlere siyah çelenk bıraktı. Eylem sürerken belediyede açıklama yapan Eyüpsultan Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Turan “Belediyemiz tarafından toplanarak öldürülmüş bir tane bile hayvan yoktur” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri , eyüp
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri