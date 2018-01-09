Erdoğan'a 2019 sözü: Devlet Bahçeli aday olmayacak

İTTİFAK YASAL OLMALI

“(İttifak) MHP olarak Recep Tayyip Erdoğan Bey ile ittifak ve siyasetin geleceği konusunda herhangi bir görüşmemiz olmamıştır. İleriki günlerde, arzu ediyorsa, bir görüşme talebi olursa görüşürüz, olmazsa biz inandığımız konularda görüşlerimizi tekrarlayarak yükleneceğimiz sorumluluğu yerine getireceğiz. İttifak söz konusu olacaksa bu yasal olmalıdır. Uyum yasalarında siyasi partilere ittifak yapma imkânı ve seçim sisteminde bu ittifakın nasıl gerçekleşeceğine dair maddeler konulmalıdır. Yüzde 10 ağır bir barajdır. ‘MHP barajı aşamama endişesine sahiptir’ eleştirileri geldi. MHP’nin baraj diye bir sorunu yoktur.

MHP ADAY GÖSTERMEYECEKTİR

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kabul edilmiştir. MHP, Cumhurbaşkanlığı adayı göstermeyecektir. MHP’nin genel başkanı, Cumhurbaşkanı adayı olmayacaktır. Yenikapı diye başlayan bir ruhla hareketle Anayasa’da, halkoylamasında beraber hareket ettiğimiz, uygulamasına önderlik yapan parti ile beraber sonuç almak, Türkiye’nin hayrına olacağı inancındayız. Herhangi bir sebeple Recep Tayyip Erdoğan aday olmaktan vazgeçerse, ‘Ben böyle bir yola girmek istemiyorum’ der ise o kendisinin bileceği iştir. Ama başlatılan bir ruha MHP sadıktır. Bu yeni ruh, Yenikapı meselesini de iyi anlamak lazımdır.

ERDOĞAN’I DESTEKLEME KARARI

Türkiye’de yeni bir kapı açılmıştır. MHP, Türkiye’nin geleceğini dikkate alarak eğer yeni bir sürece girilmişse, bunun başlangıcı 3 Kasım 2019 olacaksa, o zaman MHP Cumhurbaşkanlığı veya milletvekilliği seçiminde bu yönüyle hareket edecektir. MHP ittifak olursa ittifakla, olmazsa kendi partisi olarak milletvekilliği seçimlerine girer, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise ‘Yenikapı ruhu’yla hareket ederek, Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı alır. Bu kadar nettir.

(Yerelde ittifak) Hayatın bundan sonra her alanında olacaktır anlamı taşımaz. İttifak olur ama ittihata doğru gidecek bir durum söz konusu hiçbir zaman olmaz.”





MHP PAZARDA SATILMAZ

(Kabinede yer alma) MHP pazarda satılmaz, pazarlanamaz bir partidir. Eğer Recep Tayyip Erdoğan veya herhangi birisi cumhurbaşkanı olduğunda, kuracağı hükümetin içerisinde ‘Biz size destek verdik, bu kadar bakanlık isteriz’ gibi ahlaksız bir davranışın içinde olmayız. Cumhurbaşkanı seçilecek kişi, yürütmeyi kendisi kurar. Nasıl kuracaksa kendisinin bileceği iştir. Kendisine destek verdik diye, ortaklık şeklinde, hâlâ koalisyon devam edermiş gibi bir anlayışla sağdan soldan sarkmaları kabul etmez. Cumhurbaşkanı’na da bunu kabul etmemesini tavsiye ederim. Kendisinin istediği çalışma arkadaşları olmasında ülkemiz açısından yararları vardır.

GÜL'E: DOLDURUŞA GELMESİN

“(Abdullah Gül’ün adaylığı) Sayın Abdullah Gül Bey, Adalet ve Kalkınma Partisi içinde özel bir yeri olan şahsiyettir. Recep Tayyip Erdoğan Bey ve parti kurucusu arkadaşlarla önemli çalışmalar içerisinde bulunmuştur. Kademe kademe yükselmiştir. Türkiye’nin bugünkü konjonktüründe, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişinin sağlıklı olmasında herhangi bir engelleyici yanlışı yaşamamasında yarar vardır. Abdullah Gül’ün ‘Ben adayım’ diye ortaya çıkması izah edilemez. Sağın solun dolduruşuna gelmemesinde yarar vardır.”

AKŞENER'E: MHP’YLE KİM UĞRAŞIRSA İKİ YAKASI BİR ARAYA GELMEZ

(Baraj ve İYİ Parti) MHP’nin barajı aşma-aşamama gibi bir meselesi yoktur. Türkiye’de barajın her partiye sıkıntısı var. MHP, holdinglerin kapısını çalmayan tek siyasi partidir. Bundan sonra da böyle olacaktır. MHP üzerinde çok büyük oyunlar var. Eğer bir gün birileri MHP ile uğraşmaktan vazgeçerse biliniz ki MHP misyonunu ve vizyonunu kaybetmiş demektir. MHP, inanan insanların partisidir, dualı bir partidir, bu partiyle kim uğraşıyorsa iki yakası bir araya gelmez. Bazen de görmediğimiz bir şekilde Cenab-ı Allah bize bir iyilik yapar, İYİ Parti diye bir partiyi kurar, o partiyi bir sepetin içine doldurur, bir hanımefendinin de koluna takar ‘Hadi güle güle’ der, giden gider. İyiler onların olsun halihazır bizim olsun.”

KILIÇDAROĞLU'NA: SEN OL BE BİRADER

“(Erken seçim) Erken seçim zaten doğru değil. Türkiye’nin normal sürece geçinceye kadar onu tartıştıracak bir yola sokmak doğru değildir. ‘Tekrar parlamenter sisteme döneceğim’ diyor. Ne ile döneceksiniz? 400 milletvekiline sahip olursan döneceksin. 400 vekile sahip olursan, Cumhurbaşkanı sen ol be birader.”