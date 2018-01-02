Erdoğan’a 15 bin lira tazminat ödeyecek

Erdoğan’ın avukatları, Demirtaş’ın Mersin’de 2016’da yaptığı konuşma üzerine 50 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi ‘siyasilerin ağır eleştirilere katlanma yükümlülüğü bulunduğunu’ belirterek davayı reddetmişti.

Erdoğan’ın avukatlarının başvurduğu Ankara Bölge Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi ise davalının beyanlarının çoğunluğu Müslüman bir toplumda yaşandığı düşünüldüğünde toplumun sahip olduğu düşünceleri sarsıcı nitelikte olduğunu belirterek, Demirtaş’ı tazminata mahkûm etti.