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    Erdoğan’a 15 bin lira tazminat ödeyecek

    Ferit ASLAN / DHA
    02.01.2018 - 21:23 | Son Güncelleme:

    HDP’nin tutuklu olan Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret’ten 15 bin lira tazminata mahkûm oldu.

    Erdoğan’ın avukatları, Demirtaş’ın Mersin’de 2016’da yaptığı konuşma üzerine 50 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi ‘siyasilerin ağır eleştirilere katlanma yükümlülüğü bulunduğunu’ belirterek davayı reddetmişti.

    Erdoğan’ın avukatlarının başvurduğu Ankara Bölge Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi ise davalının beyanlarının çoğunluğu Müslüman bir toplumda yaşandığı düşünüldüğünde toplumun sahip olduğu düşünceleri sarsıcı nitelikte olduğunu belirterek, Demirtaş’ı tazminata mahkûm etti.

    Etiketler: gazetehaberleri
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