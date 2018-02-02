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    Erdoğan, Yağız bebek ve ailesiyle bir araya geldi

    ANKARA (AA)
    02.02.2018 - 19:58 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, leptin hormonu eksikliği nedeniyle hızla kilo alan Yağız bebek ve ailesiyle bir araya geldi.

    AK Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, beş aylıkken hızla kilo almaya başlayan Yağız bebeğe yapılan tetkikle sonucu leptin hormonu eksikliği teşhisi konuldu. Samsun Tekkeköy'deki ailesi çocukları için yardım çağrısında bulundu. 

    Yağız bebeğin durumunun gündeme gelmesinin ardından tedavi için gerekli ilacın bedeli Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılandı. 

    Yurt dışından getirtilen ilaçla iki yaşındaki Yağız bebek 8 kilo vererek 29 kiloya düştü. 

    Aile, çocuklarının tedavi sürecinde kendilerine destek olan AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ı parti genel merkezinde ziyaret ederek teşekkürlerini iletti. 

    Daha sonra Yağız bebek ve ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. 

    Etiketler: leptin hormonu eksikliği , Erdoğan , Çiğdem Karaaslan , son dakika
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