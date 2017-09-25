Erdoğan ve Putin Kuzey Irak'ı telefonda görüştü

25.09.2017 - 14:57 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 14:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin telefon görüşmesinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandum teşebbüsüne değinerek, Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü vurguladı.
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