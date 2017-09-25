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    Erdoğan ve Putin Kuzey Irak'ı telefonda görüştü

    Hürriyet Haber
    25.09.2017 - 14:57 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 14:58

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin telefon görüşmesinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandum teşebbüsüne değinerek, Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü vurguladı.

    Erdoğan ve Putin, başta bölgedeki son gelişmeler olmak üzere tüm konuları 28 Eylül Perşembe günü Ankara'da bir araya gelerek, geniş biçimde ele alma konusunda mutabık kaldı.

    Ayrıntılar geliyor...

    Etiketler: RUSYA , Erdoğan , Vladimir Putin
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