Erdoğan ve Putin'den önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Açıklamalardan öne çıkan başlıklar şöyle:

PUTİN'İN AÇIKLAMALARI

Başta Suriye olmak üzere bölgesel konuları ele aldık.

İlişkilerde, krizden önceki seviyeye ulaştık. Geçen yıldan bu yana oluşan düşüşü telafi edeceğiz.

Erdoğan ile varmış olduğumuz anlaşma gereği Türkiye'den mahsullerin ithalatı tekrar başladı. Kalan sınırlandırmaların kaldırılmasına dair konuları bugün ele aldık.

Türk Akımı ve Nükleer santral projesini ele aldık.

İkili ticaretimiz yüzde 36 arttı

Bu şekilde çalışmalara devam edeceğiz.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Bu yıl içerisinde Rusya Federasyonunu 3. kez ziyaret ettim. Bugünkü ziyaretim vesilesiyle Putin ile 6. görüşmemizi gerçekleştirdik.

İlişkilerimizin derinleştirilmesi konusunda mutabık kaldık. Gerek yüzyüze gerekse telefon diplomasimiz yoğun bir şekilde devam ediyor.

Üst düzey işbirliğinin 7. toplantısının hazırlığına başladık.

EKONOMİK İLİŞKİLER

Siyasi ilişkilerimize paralel olarak ekonomik ilişkilerimizde yükseliş seyrine girdi. İkili ekonomik işbirliğimizin önündeki bütün engellerin kaldırılması için çalışmalarımız devam ediyor. Ekonomide son kısıtlamaların kaldırılmasını istiyoruz.

İkili ticari hacmimiz geçen yılın aynı dönemine göre ciddi bir artışla, 15 milyar dolara ulaştı.

Evvelce 100 milyar dolar hedefimize ulaşmak için tüm engelleri kaldırmamız gerekiyor.

Domates, nar ve patlıcanın Rus pazarına girişi için alınan kararları memnuniyetle karşıladık.

Vizeler dahil olmak üzere tüm engelleri kaldırmamız gerekiyor. Vize muafiyetinin eski haline dönmesi önem arz ediyor.

TÜRK AKIMI VE AKKUYU PROJELERİ

Bugünkü gündemimizde çok çok önemli Türk Akımı ve Akkuyu projeeri konusu ilerliyor, onun değerlendirmesini yaptık. Bu projelerin zamanında hayata geçirilmesine çok önem veriyoruz. Ülkemizi ilgilendiren boyutuyla da yakından ilgileniyoruz. Akkuyu'nun beton dökme törenini de önümüzdeki haftalarda gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Sayın Putin'in de programının el vermesi durumunda bu adımı beraber atmak istiyoruz.

2019 DÖNÜM NOKTASI OLACAK

Rusya ile kültür ve turizm alanında da eskisinden daha iyiye gitmek istiyoruz.

İlk 9 ayda 4 milyon Rus turist ülkemizi ziyaret etti. 2019 yılında Türkiye ve Rusya'da karşılıklı düzenlenecek kültür ve turizm yılı bu açıdan dönüm noktası olacak.

SURİYE KONUSU

Görüşmemizde bölgesel ve uluslararası konuları da ele aldık. Özellikle Suriye konusunu değerlendirme fırsatı bulduk.

Suriye'de siyasi bir çözüm olmasında mutabıkız.

Buna bağlı olarak Astana görüşmeleri ve şiddetin azaltılması konusuna önemli katkılar yaptık.

Bu arada sayın Putin ile Trump arasındaki Vietnam'da yapılan açıklamayı önemsiyoruz.

Netice olarak Türkiye-Rusya ilişkilerinin çok ileri seviyeye geldiğini görmekten mutluyuz. Elbette bu seviyeyi yeterli görmüyoruz.

Savunma sanayiinde atacağımız adımları önemsiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda bir araya geldi.

Türk heyetinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hazır bulunurken, Rus heyetinde de Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Kremlin Basın Sözcüsü Dimitry Peskov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ile Rus Devlet Nükleer Enerji Kurumu (ROSATAM) Başkanı Aleksey Lihaçev yer aldı.

Baş başa görüşme öncesi iki lider selamlama konuşması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine "Sayın Başkan çok kısa bir süre içerisinde sizlerle tekrar bir araya gelmenin mutluluğu içerisindeyim." diyerek başladı.

ERDOĞAN: SİYASİ, ASKERİ, EKONOMİK, TİCARİ BÜTÜN BU İLİŞKİLER HER GEÇEN GÜN ARTARAK DEVAM EDİYOR

Özellikle bu normalleşme süreci içerisinde gerçekten yoğun bir şekilde bir araya gelişlerinin, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki ikili ilişkileri daha da güçlendirdiğine işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Gerek bölgede ikili ilişkilerimiz bunun yanında bölge sorunlarına yönelik dayanışmamız, geleceğe yönelik güvenimizi de artırıyor. Aramızdaki siyasi, askeri, ekonomik, ticari bütün bu ilişkiler her geçen gün artarak devam ediyor.

İkili görüşmelerimiz sadece rutin olmanın ötesinde, aynı zamanda telefon diplomasimiz de aramızda ve üst düzey yöneticiler arasında da güçlü bir şekilde devam ediyor. Ben bu davetinize de çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki verimli bir görüşme olacak. Buradan da Kuveyt ve Katar'a bu şekilde ayrılacağız."

PUTİN: "İLİŞKİLER ARTIK TÜMÜYLE ESKİ HALİNE DÖNDÜ"

Rusya Devlet Başkanı Putin de Türkiye ile Rusya'nın, Suriye krizi dahil tüm alanlarda birlikte çalıştıklarını vurgulayarak, "Yaptığımız görüşmeler, bu konuların çözümüne ilişkin olumlu bir etki yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminde yaşanan düşüşe işaret eden Putin, "Ancak bu yılın ilk 8 ayında ticaret hacmimiz yüzde 30'dan fazla arttı. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin, artık tümüyle eski haline döndüğünü söyleyebiliriz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ziyareti için teşekkür eden Putin, "Dediğiniz gibi Soçi, Türkiye'ye son derece yakın bir şehir." diyerek sözlerini tamamladı.

Basın mensuplarının görüntü almasının ardından baş başa görüşme, basına kapalı şekilde devam ediyor.

Erdoğan ve Putin, bu yıl 13 kez telefonda görüştü, bu ziyaretle beraber beşinci kez bir araya geldi.

TOPLANTI SONRASINDA AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Erdoğan ve Putin'in Soçi'deki devlet başkanlığı konutunda yapacakları bire bir görüşmenin ardından heyetlerin katılımıyla toplanmaları ve daha sonra da ortak bir basın toplantısı düzenlemeleri bekleniyor.

Rusya ve Türkiye liderlerinin bu yılki 5. yüz yüze teması olan Soçi'deki bu görüşme, Suriye'de çatışmasızlığın kalıcı hâle getirilmesi için çabaların artırıldığı bir döneme denk geliyor. Zira Putin, hem Suriye içi hem de dışından çeşitli hükümet yanlısı ve muhalif grupların katılacağı bir kongre düzenlenmesini önermişti. Rus Dışişleri yetkilileri bu kongrede Suriyeli Kürtlerin de yer alması gerektiğini söylerken, Ankara buna karşı çıkıyor. Kongre dışında Putin ve Erdoğan'ın bir çatışmasızlık bölgesinin yer aldığı İdlib ile Afrin'de işbirliğini görüşmeleri de bekleniyor. Suriye'nin, Putin ve Erdoğan'ın birinci gündem maddesi olması bekleniyor. Fakat iki liderin ortak enerji projeleri, ticari ilişkiler ve S-400 hava savunma sistemi anlaşması gibi ikili ilişkileri ilgilendiren konuları ele alması planlanıyor.

Putin ve Erdoğan'ın bu yılki görüşmelerinin sonuncusu 28 Eylül'de Ankara'da gerçekleşmişti.

GÖRÜŞME 2 SAAT 10 DAKİKA SÜRDÜ

Görüşme 2 saat 10 dakika sürdü. Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

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