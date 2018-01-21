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    Erdoğan ve Bahçeli'den Afrin görüşmesi

    Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
    21.01.2018 - 19:25 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ile  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefonda görüştü.

    Erdoğan ve Bahçeliden Afrin görüşmesiCumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye bu akşam gerçekleşen görüşmede, Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Zeytin Dalı Harekatı konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak desteğini ifade eden MHP Genel Başkanı Bahçeli, gerçekleştirilen operasyonun son derece önemli olduğuna dikkati çekti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Bahçeli’ye duyarlılığından dolayı teşekkür ettiği; terör tehdidine karşı uluslararası hukuka uygun biçimde gerçekleştirilen bu operasyonun ulusal güvenliğimizi güvenceye almanın yanı sıra bölge barışına da katkı sağlayacağına değindiği öğrenildi.


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    Etiketler: afrin , son dakika
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