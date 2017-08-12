MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Erdoğan: Türkiye'ye yatırım yapan pişman olmaz

    Erdoğan: Türkiye'ye yatırım yapan pişman olmaz

    Hürriyet Haber
    12 Ağustos 2017 - 14:41Son Güncelleme : 12 Ağustos 2017 - 14:41

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemize güvenen, yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır, olmayacaktır' dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Grup Isparta Meyve Suyu Üretim Tesisleri açılış töreninde konuştu. Erdoğan özetle şunları söyledi: "Artık Isparta'nın meyveleri bu fabrikada ayrı bir değer kazanacak. Bölgemizdeki meyve üreticileri ürünlerini değerlendirmek için yeni bir imkana kavuştular. Meyve suyu fabrikımız onlara da hayırlı olsun. Anadolu Grubu şehrimizde 110 milyon liralık yatırımla içecek şişeleme makinası açtı. Bu tesisin de hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye üzerinde sürekli soru işaretleri oluşturulmaya çalıştırldığı dönemde yapılan bu yatırımlar uluslararası boyutta ayrıca bir önem arzediyor. Ülkemize güvenen, yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır, olmayacaktır.

    ALMANYA SEÇİMLERDEN SONRA NORMALE DÖNECEKTİR

    Türkiye'nin hukuk ülkesindeki titizliği birçok Batı ülkesinden çok daha ileri düzeydedir. Terörle bu boyutta mücadele edip de bizim kadar serinkanlılığını koruyan pek az ülke olduğunu görüyoruz. 15 Temmuz'da bir tehdit yaşamamıza rağmen demokrasimiz ve ekonomimizle dimdik ayaktayız. Avrupa ülkelerinin ülkemize yönelik eleştirilerin çoğunluğunun kendi iç siyasetlerine yönelik olduğunu biliyoruz. Hollanda'nın gereksiz bir şekilde ilişkileri germesinin sebebinin kendi seçimlerinin olduğunu gördük. Şimdi aynı taktiğin Almanya'nın izlediğini müşahade ediyoruz. Seçimlerden sonra ben inanıyorum ki onlar da normale dönecek."

    Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan , yatırım , Türkiye
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri