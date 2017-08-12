Erdoğan: Türkiye'ye yatırım yapan pişman olmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Grup Isparta Meyve Suyu Üretim Tesisleri açılış töreninde konuştu. Erdoğan özetle şunları söyledi: "Artık Isparta'nın meyveleri bu fabrikada ayrı bir değer kazanacak. Bölgemizdeki meyve üreticileri ürünlerini değerlendirmek için yeni bir imkana kavuştular. Meyve suyu fabrikımız onlara da hayırlı olsun. Anadolu Grubu şehrimizde 110 milyon liralık yatırımla içecek şişeleme makinası açtı. Bu tesisin de hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye üzerinde sürekli soru işaretleri oluşturulmaya çalıştırldığı dönemde yapılan bu yatırımlar uluslararası boyutta ayrıca bir önem arzediyor. Ülkemize güvenen, yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır, olmayacaktır.

ALMANYA SEÇİMLERDEN SONRA NORMALE DÖNECEKTİR

Türkiye'nin hukuk ülkesindeki titizliği birçok Batı ülkesinden çok daha ileri düzeydedir. Terörle bu boyutta mücadele edip de bizim kadar serinkanlılığını koruyan pek az ülke olduğunu görüyoruz. 15 Temmuz'da bir tehdit yaşamamıza rağmen demokrasimiz ve ekonomimizle dimdik ayaktayız. Avrupa ülkelerinin ülkemize yönelik eleştirilerin çoğunluğunun kendi iç siyasetlerine yönelik olduğunu biliyoruz. Hollanda'nın gereksiz bir şekilde ilişkileri germesinin sebebinin kendi seçimlerinin olduğunu gördük. Şimdi aynı taktiğin Almanya'nın izlediğini müşahade ediyoruz. Seçimlerden sonra ben inanıyorum ki onlar da normale dönecek."