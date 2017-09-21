Erdoğan-Trump görüşmesine saatler kaldı... İşte son gelişmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’a Türkiye’ye parayla satılmayan ancak terör örgütüne rahatlıkla gönderdikleri silahların 3000 tırı aşmasına yönelik rahatsızlığı aktaracak. Fetullah Gülen’in iadesi ve FETÖ ile mücadelede Washington yönetiminden beklentiler de görüşmenin gündeminde.



Erdoğan’ın New York’ta devam eden Reza Zarrab davasına eski bakan Zafer Çağlayan’ın da eklenmesine yönelik tepkisini de görüşmede dile getirmesi bekleniyor. Iraklı Kürtlerin bağımsızlık referandumundan vazgeçirilmesine yönelik ortak çabalar da iki liderin ele alması muhtemel konular arasında.



Hürriyet Washington Temsilcisi Cansu Çamlıbel son gelişmeleri bildiriyor...