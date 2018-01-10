Erdoğan tepki göstermişti! Akşener'den ilginç Boğaziçi yorumu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Kırıkkale İl Başkanlığı binasının açılışında konuştu. Yoğun kalabalık nedeniyle vatandaşlara teşekkür eden Akşener, "Bize güç verdiniz" dedi. İYİ Parti’nin OHAL şartlarında, darbeye maruz kalmış bir ülkede yola çıktığını söyleyen Akşener, partisinin batıda CHP-AK Parti, Güneydoğu’da ise AK Parti-HDP arasına sıkışmış seçmene kuvvetli bir alternatif olduğunu belirtti.

’BU KADARINA MİLLET EVET DEMEZ’

Milletin isteği üzerine İYİ Parti’nin kurulduğunu söyleyen Akşener, önlerine birçok engel çıkarıldığını ileri sürdü. Akşener, şöyle dedi:

"Sayın Erdoğan’a seslenmek isterim. Muhterem; başlangıcında ’Muhtar olamazsın’ demişlerdi. Partini kurdun, insanlar sana yardım etti. O yardım edenleri korkutan olmadı. Valiler, emniyet müdürleri, tehdit etmedi. O insanlar işinden olmadı. Esnafa maliye gelmedi. Bu şartlar altında partini kurdun, o günden bugüne kadar mağduru oynuyorsun. Biz bir siyasi parti kurduk. Bu siyasi parti bina bulamıyor. Kirasını ödüyoruz, tehdit ediyorsunuz, ev sahibi vazgeçiyor. Şu otobüsün buraya gelmesi için onca problem çıkarılıyor. Şimdi dün seni mağdur ettiler, bu garip kadın senin yanındaydı. Bu millet seni başbakan, cumhurbaşkanı yaptı. Şimdi doymadın tek adam rejimini neye mal olursa olsun hayata geçirmeye çalışıyorsun. Buradan sesleniyorum; bu kadarına millet ’Evet’ demez, ’Hayır’ diyecek."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatında ilk defa milletle bu kadar ters düştüğünü iddia eden Akşener, "Girdin saraya çıkmıyorsun. Kapalı alanlarda muhtarlara konuşuyorsun. Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi’ne bağırmadı. O üniversiteden mezun olan Ahmet Davutoğlu’na bağırdı. O çemkirmenin ardında Davutoğlu’na olan kızgınlık var" diye konuştu.

Kırıkkale girişinde gördüğü, Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan afişin üzerinde ’Diz çöktüremeyeceksiniz’ ifadesinin yer aldığını kaydeden Akşener, "İstiklal Marşı ’Korkma’ diye başlar. Erdoğan’a afiş yapmışlar; sen korksan, biz müsaade etmeyiz, biz varız, korkma" dedi.