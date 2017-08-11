Erdoğan tatil için konuştu! Turizmciler bayram yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın, bir süredir herkesin merak ettiği Kurban Bayramı tatiliyle ilgili tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda önemli açıklamalarda bulunmasını turizm sektörü yakından takip etti. Bayram tatili için üç senaryo üzerinde duran hem turizm sektörü hem de tatile çıkacak milyonlarca vatandaş, Salı günü Bakanlar Kurulu’ndan çıkacak kararı bekliyor.

Sizce bayram tatili birleştirilmeli mi? — Hürriyet Ekonomi (@HurriyetEkonomi) August 11, 2017

3 SENARYO VAR

Bayram tatili için ilk olarak mevcut durum yani 31 Ağustos arife günü öğleden sonra başlayıp 4 Eylül Pazartesi günü sona erecek şekilde 4.5 gün. İkinci senaryo ise 30 Ağustos Zafer Bayramı ile yarım günlük arife gününün birleştirilmesi şeklinde toplam 6 gün tatil. Üçüncü senaryoda bayramdan önceki Pazartesi ve Salı günlerinin de tatil ilan edilmesiyle 26 Ağustos- 4 Eylül şeklinde 10 günlük tatil.

"İSABETLİ OLUR"

Bu üç seçenekten birine Salı günü karar verilecek ancak öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Şu anda tabii hükümet, bu 10 günü programına aldı, çalışıyor. Eğer önünde ve arkasında durum hakikaten müsaitse turizm açısından isabetli olur ve gerek iç turizmde, gerekse dış turizm açısından şu anda hareketlenen turizm, mesela bugün itibarıyla Antalya yüzde 80’i doluluk oranı itibarıyla yakalamış vaziyette. Bu da turizm sektöründeki açığımızı süratle kapama fırsatını verir. Öyle zannediyorum ki salı günü Bakanlar Kurulumuz var. Bunu Cumhurbaşkanlığı’nda yapacağız. Hayırlı bir adım olur diye düşünüyorum" şeklindeki sözleri 10 günlük tatili işaret ettiği şeklinde yorumladı.

ÇOK OLUMLU OLUR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 10 günlük tatil ilan edilmesi yönündeki değerlendirmeleri için teşekkür eden Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, "Bence çok olumlu olur, iç pazar hareketlenmesine çok ciddi katkı yapar. Bizim zaten 10 gün olmasına dönük beyanatlarımız da vardı. Şimdi bu sene birleştirilen günler öne gelecek, insanlar gidip tatillerini yapacaklar ve sonra istiyorlarsa da dini vecibelerini yerine getirebilecekleri fırsatları olacak. Bayram tatilini daha rahat geçirebilecekler" dedi.

İÇ PİYASA CANLANIR

İç piyasanın canlanması açısından 10 gün ilan edilmesinin çok önemli olduğunu belirten TÜROFED Başkan Yardımcısı Sururi Çorabatır ise özellikle Antalya ve Ege bölgesi başta olmak üzere diğer tüm tatil yörelerinde okullar açılmadan önce insanların tatile gitmesi için önemli bir fırsat oluşturulacağını kaydetti. Memurlar ve işçiler için bu dönemin son tatil fırsatı olduğuna dikkat çeken Çorabatır,ÿ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının da çok önemli olduğu ve teşekkür ettiklerini söyledi.

2018’DE ŞİMDİDEN PLANLAMALI

Turizm sektörü temsilcileri hemen her sene yaşanan bu konuda 2018 yılı için ise bu yıldan planlamaların yapılarak, kararların verilip vatandaşa duyurulmasının hem tüketici hem de turizm sektörü açısından büyük yarar sağlayacağına da dikkat çektiler. Çorabatır, "Şimdiden gelecek yıl takvimine bakılarak, insanların erken rezervasyon imkanlarından yararlanabilmeleri için 2018 için daha önceden planlanması ve açıklanması, hem tüketiciye hem de bize önümüzü görmek açısından büyük avantaj sağlayacaktır" dedi.

SEVİNDİREN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın turizmi gündemine almasını son derece önemli ve olumlu bulduklarını belirten Akdeniz Turistik Otel İşletmecileri Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tatil süresi için 10 günü işaret eden açıklamalarının da çok olumlu ve sevindirici olduğunu söyledi. Sektör olarak bayram tatilinin 10 gün ilan edilmesini istediklerini belirten Yağcı, "Vatandaşlarımız için okullar açılmadan önceki son tatil fırsatı" diye konuştu.