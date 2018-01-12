Erdoğan tarih verdi... Yardımcı doçentlik kalkıyor

Marmara Üniversitesi Sultanahmet Rektörlük Binası’ndaki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sahsımın mezuniyetinden bir sene sonra bugünkü adını alan Marmara Üniversitemiz, 84 binin üzerindeki öğrenci ve 3277 öğretim üyesi ile ülkemizin önde gelen yüksek öğretim kurumları arasında mümtaz bir yere sahiptir. Maltepe’deki yer bittiği zaman Marmara Denizi’ne nazır, bütün birimleri üzerine toplayan bir üniversite olması bakımından efradını cami ayarını mani bir külliye meydana gelmiş olacaktır.

'EĞİTİM BAKANLARINA İLK TALİMATIM HEP ‘DERSANELERİ KAPATIN’ OLMUŞTUR'

Dersaneler gibi fırsatçı bir eğitim mekanizması doğmuştu. Dersaneleri ele geçiren FETÖ en zeki öğrencileri devşirebileceği bir imkan bulmuştu.

Eğitim Bakanlarına ilk talimatım hep dersaneleri kapatın olmuştur.

'ALLEM EDİLMİŞ KALLEM EDİLMİŞ BİN BİR HİLE İLE DERSANELERİN DEVAMI SAĞLANMIŞTIR'

Buna rağmen allem edilmiş kallem edilmiş bin bir hile ile dersanelerin devamı sağlanmıştır. En son olarak Nabi Avcı hocamız döneminde bu meseleyi, kökten çözme imkanımız oldu.

Yardımcı doçentlikle ilgili çeşitli şikayetler vardı biliyorsunuz. Dinlediğimde ben de tatmin olmazdım. Bunun bir aldatmaca olduğunu da bilirdim. Yardımcı doçentliğin sadece bir siyasi karar olduğunu bilirdim. Biz bu ara öyle bir adım atalım ki bu ara unvanı ortadan kaldırıp doktoradan doğrudan doçentliğe geçişi sağlayalım dedik. YÖK başkanımıza bu talimatı verdik. İnşallah büyük ihtimalle haftaya parlamentoya gönderilecek ve böylece bu sorunu çözeceğiz. Artık yardımcı doçentlik olmayacak inşallah.

'O KADAR SIZ ÜNİVERSİTEYE GİTMEZDİM'

Açık konuşuyorum Türkiye’de imkan, para, kaynak sorunu yoktur. Bunların hepsine de artık sahibiz. Çünkü israf ekonomisini bir kenara koyan verim ekonomisini uygulamaya sokan bir iktidar var. Ben rektörümüz Emin Bey’le üniversite yıllarında çileler çektik. Rektörümüz üniversiteye benden daha fazla giderdi ben o kadar sık gidemezdim.

Zihninizi belirli kalıpların ideolojilerin emrine vermişseniz bilim adamı sıfatınızı kaybetmişsinizdir demektir.

Tüm “bilim insanları bizim gibi düşünecektir” demiyorum haşa. Ben aklını bu tür adamların emrine verenler için söylüyorum.

Milletin değerlerine saygılı olmakla bilimde en üst sıralara çıkmak birbirinin alternatifi değildir. Bizim de kendi üniversitelerimizde görmek istediğimiz budur.