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    Erdoğan talimat verdi, 'Ateş Kuşları' komşu için havalandı

    ANKARA (İHA)
    25 Ağustos 2017 - 11:17Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 11:40

    Türk Hava Kurumu'nun 'Ateş Kuşları' olarak adlandırılan yangın söndürme uçakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle Gürcistan'daki orman yangınına müdahale etti.

    Gürcistan'da çıkan orman yangınına Türkiye'den yardım eli gecikmedi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan Türk Hava Kurumunun TC-TKV tescil işaretine sahip CL-215 tipi amfibik yangın söndürme uçağı 4 pilot ve 6 teknisyen ile Gürcistan'daki yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

    Erdoğan talimat verdi, Ateş Kuşları komşu için havalandı

    Dışişleri Bakanlığı'nın talebi üzerine Gürcistan'a gönderilen uçak, Tiflis’teki orman yangınına müdahale etti. Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelashvili, ülkesindeki orman yangını konusunda yardımlarına gelen ülkelere teşekkür etti. Margvelashvili, "Doğal felaketin üstesinden gelmemize yardım eden Azerbaycan’a ve Türkiye’ye minnettarım" ifadelerini kullandı.

    Erdoğan talimat verdi, Ateş Kuşları komşu için havalandı

    Türk Hava Kurumu daha önce de dünyanın birçok yerinde orman yangınlarının söndürülmesine destek olarak 'Ateş Kuşları'nı göndermişti.

    Erdoğan talimat verdi, Ateş Kuşları komşu için havalandı

    Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan , orman yangını , Gürcistan
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