Erdoğan: Suriye'de çok önemli adımlarımız olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediye Binası yanında bulunan miting alanında düzenlenen, "Malatya Stadyumu ve Yapımı Tamamlanan Diğer Tesislerin" toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasına, "Malatya, 15 Temmuz darbe girişimine karşı en yürekli, en cesur ve en kararlı duruşu gösteren şehirlerimizden biriydi. Bu vesileyle 15 Temmuz gecesi vatanları, ezanları, bayrakları, istiklalleri ve istikballeri uğruna ölümü göze alarak sokakları, meydanları dolduran tüm Malatyalı kardeşlerime buradan bir kez daha teşekkür ediyorum." sözleriyle başladı.

’SURİYE’DE SÜREÇ BÖYLE DEVAM ETMEYECEK’

Konuşmasında Suriye’de yaşananlara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye’deki terör oluşumu projesinin kalbine soktuğumuz hançeri, yeni hamlelerle genişletmekte kararlıyız. Çok yakında bu konuda yeni ve önemli adımlarımız olacak. Suriye’deki meselenin bir terör örgütü ile mücadele sınırlarının çok ötesine taştığı artık açıkça ortadadır.

Suriye’de etkisiz hale getirilen terörist sayısında 50, 100 kat daha fazla sivil ölüm yaşanıyor olmasını kimse izah edemez. İnsanlığın ortak görevi bu katliama dur demektir. Üzerimize düşeni yapıyoruz. İstiklalimize ve istikbalimize yönelik senaryoları bozmanın bedelini kendi topraklarımızda ödemektense Suriye ve Irak’ta ödemeyi tercih ederiz. Buralarda yaşayan kardeşlerimizin feryatlarına kulak tıkama hakkına da sahip değiliz. Aynı durum ile karşılaşmamız halinde felaketi hesaplaması lazım. Az önce Recep Tayyip Erdoğan adında bir yavru ile tanıştım. Suriyeli, annesi de orada. Suriye’de bu süreç böyle devam etmeyecek. Bu FETÖ ihanetini nasıl başarısızlığa uğrattıysak, mücadelemizi durdurmak veya rayından çıkarmak için atılabilecek diğer adımları da akamete uğratacak güce ve inanca sahibiz. Tüm kurumlarını milli ve yerli bir anlayış ile yeniden düzenleyen Türkiye’nin hareket kabiliyeti artık çok daha fazla geniştir. Dostlarımız, müttefiklerimiz ile daha güvenli, huzurlu, daha müreffeh bir dünya için çalışmalarımızı yürüteceğiz."

"BUNLAR BU ŞEKİLDE TÜM DÜNYAYA TANITILACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu oyunu bozabilecek tek ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizi saf dışı bırakamayacaklarını gördükleri için başımıza yeni dertler açmaya çalışıyorlar. FETÖ ihanet çetesinin 15 Temmuz darbe girişimini bu gelişmelerden bağımsız görmemek lazım. Bu alçaklar eliyle ülkemize diz çöktürebileceklerini sandılar. Hamdolsun milletimizle birlikte bu girişimi boşa çıkardık.

15 Temmuz ihanetine ortak olanlar şimdi mahkemelerde hesap veriyor. Yalan üstüne yalan. Hakim diyor ki 'Kim bu?', 'Ben değilim.' diyor. Pantolonun aynı, gömleğin aynı... ama şimdi bunlara tek tip elbiseyi getiriyoruz fakat bu tek tip elbise renk olarak badem var ya badem, badem içinin koyusu bir renk olacak. İki tip olacak. Bir tulum olacak, bir de ceket pantolon olacak. Bunların bir kısmı diyelim ki darbeciler tulum giyecek, diğerleri de yani teröristler ceket pantolon giyecek. Artık bundan sonra istedikleri gibi giyinip gelme yok. Bunlar bu şekilde tüm dünyaya tanıtılacak."

"DURUŞMALARDA SOYTARILIK YAPIYORLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hainlerin en iyi bildikleri şeyi yaptığına, sürekli yalanla, inkarla, takiyyeyle kendilerince bir taktik uyguladıklarına işaret ederek, "Artık mızrak çuvala sığmaz. Bunların ihaneti, ellerine bulaşan kan, yüzlerine bulaşan kara leke açıkça ortadadır. Mahkemeler bu hakikatlere göre kararlarını vereceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Duruşmalarda soytarılık yapıyorlar. Yaptıkları ihanetin, işledikleri cinayetlerin karşılığı olan cezaları alıp hapishanelerde, tutuklu değil hükümlü olarak gittiklerinde, gerçeğin soğuk yüzüyle tanışacaklar. Gittikleri yerde artık pişmanlık da fayda etmeyecek. Bugün hala onlara el altından moral ve belki de destek verenler yakında emin olun birer birer ortadan kaybolacaklar. İşte o zaman şimdi mahkemelerde şov yapan bu hainler göreceksiniz acı akıbetleriyle baş başa kalacaklar. Üzüntüm odur ki kendileriyle birlikte ailelerinin de mahvına bunlar yol açacaklar. Dört duvar arasında çürürken bütün bunları düşünecek çok zamanları olacak. Darbeyi milletimizin gücüyle engelleyen Türkiye, darbecilerin cezalarını da hukuk devleti sınırları dahilinde verecektir."