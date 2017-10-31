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    Erdoğan sosyal medyadan bu fotoğrafı paylaştı

    Hürriyet Haber
    31.10.2017 - 15:36 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında dün açılışı gerçekleştirilen Bakü Tiflis Kars demiryolu hattına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bir gün gelecek Pekin'den Londra'ya kadar bu hattı kullanmak nasip olacak" dedi. Erdoğan twitter hesabından da Aliyev ile yaptığı görüşmeye dair bir fotoğraf paylaştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ile düzenlediği basın toplantısında, dün açılışı gerçekleştirilen Bakü Tiflis Kars demiryolu hattı ile ilgili "Sadece Bakü Tiflis Kars değil bir gün gelecek Pekin'den Londra'ya kadar bu hattı kullanmak nasip olacak" dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

    Şu anda farklı bir ülkede değiliz evimizdeyiz. Bu ziyaretin öneminin bir nedeni dün Bakü Tiflis Kars demiryolu hattının açılışını yapmış olmamız. Bu demiryolunun açılışını gerçekleştirmiş olmak bizi Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlamak açısından daha güçlü kılmıştır. Aynı zamanda enerji hatları noktasında da bu tür bağlantıların kurulması Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dayanışmanın gücünü gösteriyor. TANAP bunun bir örneğidir. Kısa sürede Azeri gazı Avrupa'ya akacak. Tabi bu birilerini rahatsız ediyor. Bakü Tiflis Kars demiryolu yapılırken de bu olmaz diyenler vardı. Dün açılışını yaptık. Öyle bir gün gelecek ki taa Pekin'den Londra'ya kadar bu hattı kullanmak nasip olacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık belli alanlarda kıtaları birbirine bağlamıyoruz, enerji hatları noktasında da kıtaların bağlanması Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin güçlülüğünü gösteriyor. Bizlerin karşılıklı gidiş gelişleri ve bakanlarımızın sürekli irtibat halinde olmaları Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin hangi konumda olduğunu gösteriyor. Tüm alanlarda dayanışmamız güçlenerek devam edecek" ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasını "Türkiye Azerbaycan kardeşliği yaşasın diyorum" sözleriyle tamamladı.

    Erdoğan sosyal medya hesabından da şu fotoğrafı paylaştı:

    Erdoğan sosyal medyadan bu fotoğrafı paylaştı

     

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    Etiketler: twitter
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