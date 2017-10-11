ErdoÄŸan SÄ±rbistan'da konuÅŸtu FETÃ– yuhalandÄ±

SÄ±rbistan'Ä±n farklÄ± ÅŸehirlerinden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± gÃ¶rmek iÃ§in Novi Pazar'a akÄ±n eden binlerce insan, ÅŸehrin sokaklarÄ±nÄ± doldurdu.



7 yÄ±l sonra yeniden Novi Pazarâ€™a gelen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™Ä±n ziyareti, BoÅŸnak nÃ¼fusun yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸehirde adeta bayram havasÄ± yaÅŸattÄ±. Åžehrin dÃ¶rt bir yanÄ±na "TÃ¼rkiye", "Novi Pazarâ€™a hoÅŸ geldiniz" pankartlarÄ± ve TÃ¼rk bayraklarÄ± asÄ±lÄ±rken, insanlar CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™Ä± gÃ¶rebilmek iÃ§in pencerelere ve yÃ¼ksek binalarÄ±n Ã§atÄ±larÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.







Åžehrin meydanÄ±nda kurulan sahnenin Ã§evresini dolduran kalabalÄ±k, ellerinde TÃ¼rk bayraklarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra SÄ±rbistan ve Sancak bayraklarÄ± da taÅŸÄ±dÄ±.

Novi Pazarâ€™Ä± SÄ±rbistan CumhurbaÅŸkanÄ± Aleksandar Vucic ile ziyaret eden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Novi Pazar Belediyesi Ã¶nÃ¼nde kurulan sahnede kendisini gÃ¶rmek iÃ§in ÅŸehre gelen insanlara hitap etti.Â Bu arada CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™Ä±n ziyareti Ã¶ncesinde ÅŸehirde karadan ve havadan geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±nÄ±rken, birÃ§ok cadde de araÃ§ trafiÄŸine kapatÄ±ldÄ±.

FETÃ–'YÃœ BALKANLARDAN SÃ–KÃœP ATACAÄžIZ



ErdoÄŸan, Novi Pazar BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Ã¶nÃ¼nde halka hitap etti. Burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, FETÃ– ile mÃ¼cadelede SÄ±rbistan CumhurbaÅŸkanÄ± Vucic'in verdiÄŸi desteÄŸi ifade eden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Buradaki kardeÅŸlerimizin gÃ¶nlÃ¼ndeki yerimizin sÃ¶zde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde Vucic'in desteÄŸini unutmam mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. DeÄŸerli dostum Vucic'in FETÃ–'ye karÅŸÄ± nasÄ±l bir mÃ¼cadele verdiÄŸini biliyorum. FETÃ– denilen ihanet Ã§etesini Ã¼lkemizden olduÄŸu gibi Balkanlar'dan da sÃ¶kÃ¼p atacaÄŸÄ±z. Bu hususta SayÄ±n Vucic'e gÃ¼venimiz ve itimadÄ±mÄ±z tam. 15 Temmuz gecesi bize ilk destek veren liderlerden biri de Vucic olmuÅŸtur" dedi. ErdoÄŸan'Ä±n FETÃ– ile ilgili ifadeleri sÄ±rasÄ±nda meydanda bulunan Novi Pazar halkÄ±nÄ±n FETÃ–'yÃ¼ yuhaladÄ±ÄŸÄ± duyuldu.





5 BÄ°N TON ET Ä°THAL EDÄ°LECEK



DÃ¼n 12, bugÃ¼n 4 anlaÅŸma imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Ä°ki gÃ¼nde 16 imza. HayÄ±rlÄ± olsun" dedi.Â

ErdoÄŸan iki Ã¼lkenin iÅŸ birliÄŸi iÃ§inde olduÄŸunu sÃ¶yleyerek ÅŸunlarÄ± kaydetti: BatÄ± Trakyada Belgrad da Sancakta balkanlarÄ±n neresinde olursa olsun bu coÄŸrafyanÄ±n bÃ¼tÃ¼n halklarÄ± bizim kardeÅŸimizdir. Biz diÄŸer Ã¼lkeler gibi SÄ±rbistanÄ±n da birlik beraberlik dirlik iÃ§inde olmasÄ±nÄ± mÃ¼reffeh bir hale gelmesini istiyoruz. Bunun iÃ§in her alanda her yerde SÄ±rbistan'la iÅŸ birliÄŸi yapmaya hazÄ±rÄ±z. TÃ¼rkiye, diÄŸer bÃ¶lgelerdeki kalkÄ±nma projeleri gibi kalkÄ±nmada her tÃ¼rlÃ¼ giriÅŸime SÄ±rbistan da destek verecektir. Ä°ÅŸ adamlarÄ±mÄ±zÄ± yatÄ±rÄ±m konusunda teÅŸvik ediyoruz.

5 bin ton et ithalatÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden CumhurbaÅŸkanÄ± ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: Halkbank'Ä±n Ã¼lke genelinde ve burada aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ÅŸubeler bu anlamda Ã§ok Ã¶nemli bir adÄ±m olmuÅŸtur. DÃ¼n 5 bin ton et ithalatÄ±yla ilgili imzalar atÄ±ldÄ±. SÄ±rbistan'da aÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kotanÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼n PeÅŸter yaylasÄ±ndaki hayvanlar iÃ§in kullanÄ±lmasÄ± arzumuzdur. Karayolu ve hava yolu projelerinin hayata geÃ§irilmesi iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ gayreti gÃ¶steriyoruz gÃ¶stereceÄŸiz. Biz ÅŸuna inanÄ±yoruz. Yol medeniyettir. Zor topografyanÄ±n olduÄŸu bu yerlerde bu yollar yapÄ±lacaktÄ±r.

ACILAR ARTIK SON BULSUN Ä°STÄ°YORUZ

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Balkan coÄŸrafyasÄ±ndaki SÄ±rp, HÄ±rvat, BoÅŸnak, Arnavut ve diÄŸer kesimleri asÄ±rlarca birlikte yaÅŸanÄ±lan ve gelecekte de her alanda iÅŸ birliÄŸi iÃ§inde olacaklarÄ± dostlarÄ± olarak gÃ¶rdÃ¼klerini vurgulayarak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:



"GeÃ§miÅŸte yaÅŸanan acÄ±lar artÄ±k son bulsun istiyoruz. Bu acÄ±larÄ± artÄ±k yaÅŸamayalÄ±m istiyoruz. Biz nerede olursa olsun hiÃ§bir topluma yapÄ±lan haksÄ±zlÄ±ÄŸÄ± mazur karÅŸÄ±lamadÄ±k, tasvip etmedik, bÃ¶yle bir yanlÄ±ÅŸa da destek vermedik. Balkanlar'da dÄ±ÅŸarÄ±daki gÃ¼Ã§lerin kÄ±ÅŸkÄ±rtmasÄ±yla ortaya Ã§Ä±kan her kaosun, Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n bedelini sadece ve sadece buradaki insanlar Ã¶dÃ¼yor. GÃ¼n geliyor herkes Ã§ekip gidiyor ama yÃ¼rekleri yangÄ±n yerine dÃ¶nmÃ¼ÅŸ insanlar burada yine yan yana yaÅŸamaya devam ediyor. Onun iÃ§in diyoruz ki, Balkan halklarÄ± olarak sizler kendi aranÄ±zda bir olursanÄ±z, beraber olursanÄ±z, kardeÅŸ olursanÄ±z o kadar gÃ¼Ã§lÃ¼, gÃ¼vende, o kadar mÃ¼reffeh olursunuz."

SIRBÄ°STAN CUMHURBAÅžKANI VUCIC'IN KONUÅžMASI

Yeni yapÄ±lacak olan yolun Ã¶neminde deÄŸinen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Novi PazarÄ± yakÄ±ndan ilgilendiren Belgrad- Sarayova yolu Novi Pazar iÃ§in barÄ±ÅŸ ve kardeÅŸlik kÃ¶prÃ¼sÃ¼ olacaktÄ±r" dedi.Â

BugÃ¼n yaptÄ±klarÄ± toplantÄ±da Novi Pazar'Ä±n yanÄ± sÄ±ra diÄŸer bÃ¶lge ÅŸehirleri iÃ§in de son derece Ã¶nemli olan projeleri ele aldÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Vucic, "Bizim iÅŸimiz, elimizden gelenin en iyisini yapmak ve SÄ±rbistan'Ä±n, baÅŸkent Belgrad kadar zengin olmayan diÄŸer bÃ¶lgelerini de kalkÄ±ndÄ±rmak." ifadelerini kullandÄ±.



Vucic, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede ayrÄ±ca birkaÃ§ ay iÃ§inde hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸlayacaklarÄ± Pozega-Boljare Otoyol Projesi'ni de gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼klerini sÃ¶yleyerek, "Bu bÃ¶lgeyi, hem Belgrad ile hem Saraybosna (Bosna Hersek) ile hem de Podgorica (KaradaÄŸ) ile baÄŸlamak istiyoruz." diye konuÅŸtu.



Ä°ÅŸlerinin yollar yapmak, hastaneler ve okullar inÅŸa etmek olduÄŸunu vurgulayan Vucic, konuÅŸmasÄ±nda ÅŸunlara yer verdi:



"BunlarÄ± yapmaya devam edeceÄŸiz ve bizim iÃ§in bunlardan daha Ã¶nemli bir ÅŸey yok. Son olarak bir ÅŸey daha sÃ¶ylemek istiyorum. Burada, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a gÃ¶sterilen ilginin yarÄ±sÄ±nÄ±n dahi bana gÃ¶sterilmeyeceÄŸini biliyorum. Ancak karÅŸÄ±nÄ±za Ã§Ä±karak, hangi milletten ve dinden olursa olsun tÃ¼m SÄ±rbistan vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã§Ä±karlarÄ± iÃ§in elimden gelenin en iyisini yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± ve yapmaya devam edeceÄŸimi sÃ¶yleyecek cesaret ve iyi niyete sahibim. Sizleri dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ ve sizlere yardÄ±m etmek istediÄŸi iÃ§in CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a teÅŸekkÃ¼r ediyorum. YaÅŸasÄ±n SÄ±rp-TÃ¼rk dostluÄŸu, yaÅŸasÄ±n SÄ±rbistan."

Ä°ki Ã¼lkenin cumhurbaÅŸkanlarÄ±, konuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan ÅŸehir merkezini gezerek halkÄ± selamladÄ±.

- Novi Pazar'da 4 anlaÅŸma imzalandÄ±



TÃ¼rkiye ile SÄ±rbistan arasÄ±nda Novi Pazar'da, "Ä°sa Bey HamamÄ±'nÄ±n Restorasyonu iÃ§in Ä°ÅŸ BirliÄŸine YÃ¶nelik Niyet BeyanÄ±", "OsmanlÄ± KaplÄ±ca HamamÄ± Restorasyonu HakkÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸine YÃ¶nelik Mutabakat ZaptÄ±", "Mladost Anaokulu'nun Yeniden Ä°nÅŸasÄ±na Ä°liÅŸkin Ä°ÅŸ BirliÄŸi ProtokolÃ¼" ile "Yeni Pazar Merkez KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n ve BaÄŸlantÄ± YollarÄ±nÄ±n Yeniden Ä°nÅŸasÄ±na Ä°liÅŸkin Ä°ÅŸ BirliÄŸi ProtokolÃ¼" imzalandÄ±.

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