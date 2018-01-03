Erdoğan Sarıyer'de balkon konuşması yaptı

İlçe teşkilatının yeni hizmet binası için hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğu söyleyen Erdoğan, Rabia işaretinin tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek millet anlamına geldiğini hatırlatarak özetle şunları söyledi:

Niçin tek millet diyoruz? Çünkü bizi bölmek istediler. Parçalamak istediler. Biz Türküyle, Kürdüyle, Alevi’si Sünni’siyle tek milletiz. Bizi bölemeyecekler. Tek vatan. Vatanımızı bölemeyecekler. Yok ‘Güneydoğu’da şöyle’, ‘Doğu’da böyle’. Avucunuzu yalarsınız. Ne oldu çukurlar açtılar. ‘Kato’ya çıkamazsınız’ dediler. ‘Gabar’a çıkamazsınız’ dediler. ‘Tendürek’e çıkamazsınız dediler. Şuanda askerimiz de, polisimiz de, güvenlik korucularımız da, hep birlikte, yeri geldi Gabar’da oldular. Kandil’de oldular ve o çukurları onlara mezar yaptılar.







SEÇİM MESAJI

Şimdi önümüzde 14 ay var. 14 ay sonra, biliyorsunuz Mart 2019 yerel seçimleri var. Ama Mart yerel seçimleri biliniz ki, Kasım 2019’un işaret fişeğidir. Orada ne var? Parlamento seçimi var. Ne var? Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Buna hazır mıyız? Çok çalışacağız. Sarıyer’de önce yerel seçimi almaya hazır mıyız? Bu azmimizi hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz.







DÜNÜRLÜ ZİYARET

Akşam saatlerinde Tarabya Köşkü’nden çıkan Erdoğan önce dünürü Özdemir Bayraktar’ı evinde ziyaret etti. Ardından Özdemir Bayraktar’la birlikte saat 19:00 sularında Ak Parti Sarıyer İlçe Binasına geldi. Binada 3 saate yakın kalan Erdoğan’a Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan , İBB Başkanı Mevlüt Uysal ve Ak Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci eşlik etti.