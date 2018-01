Erdoğan: ÖSO Kuvayı Milliye gibi

ARTIK GÖZÜMÜZ KİMSEYİ GÖRMEZ

“BİZİM kimsenin toprağında gözümüz yok. Kimsenin haksız ve gereksiz yere canına kast etmek gibi bir düşüncemiz asla yoktur. Bıçak kemiğe dayanana kadar sabretmemizin sebebi 6-7 yıldır bu oldu. Ama bu noktadan sonra artık kimseyi de gözümüz görmez. Sınırlarımızdaki terör tehdidi tamamen ortadan kalkana, halen ülkemizde bulunan 3.5 milyona yakın Suriyeli kardeşlerimiz kendi evlerine güven içinde dönene kadar durmayacağız. Teröristlerin bulundukları yerleri boşaltıp boşaltmamak orada bulunanların bileceği iştir. Biz öyle alavere dalavereyle değil, açıkça ilan ettiğimiz şekilde yanlarında kimin olup olmadığına bakmaksızın teröristlerin üzerine gitmeye devam edeceğiz. Kimse bizden kendi sözlerine kendileri değer vermeyenlerin beyanlarına göre hareket etmemizi beklemesin.

YERLİ SİLAHLARI GÖRMÜYORLAR MI

Türkiye’de ana muhalefet partisi olan ama yaptıklarıyla adeta ‘ana hıyanet partisi’ne dönüşen bir parti, daha doğrusu bu partinin başındaki zevat ve onun şürekası diyeceğimiz bir ekip var. Kurtuluş Savaşı yıllarındaki zorluklardan hareketle savunma sanayisinde geldiğimiz yeri küçümsüyor. Hadi bizim sözlerimize kulak vermiyor da her gün televizyonlarda sabahtan akşama kadar yayınlanan Zeytin Dalı Operasyonu’nu da mı bu adam izlemiyor? Askerlerimizin elindeki yerli silahları da mı görmüyor? Her gün teröristlerin saklandıkları inleri başlarına geçiren kendi üretimimiz toplarımızın sesini de mi duymuyor? Geceleri gündüze çeviren kendi imalatımız çok namlulu roketatarlarımızın görüntüsünden de mi etkilenmiyor? Semalardan eksik olmayan, her şeyiyle bize ait silahlı insansız hava araçlarımızdan da mı heyecan duymuyor? Söylediği lafa bak, ‘Sen bir tane delikli tüfek yapamazsan, nasıl savaşacaksın’. Gaflete bak, zavallılığa bak.

FATİH SULTAN MEHMET SAVUNMA DEHASIYDI

Neymiş efendim ‘Osmanlı hiçbir şey üretmemiş. Her şey Cumhuriyet’in ilk yıllarında kurulmuş. Sonra gelenler onları da batırmış.’ Bunun adı idrak tutulması değilse düpedüz yalancılıktır, iftiradır. İstanbul’da ‘Tophane’ diye bir semt var. İstanbul’un fethinin ardından burada kurulan dökümhanelerde devrin en gelişmiş topları üretildi. Fatih Sultan Mehmet Han, birçok meziyetinin yanında top tasarlayan ve inşa ettiren bir savunma sanayi dehasıydı.

(Kılıçdaroğlu) ‘Osmanlı’da millet mi vardı? Millet, Cumhuriyet’le beraber oldu’ diyor. Bu ve benzeri kişilerin kafasındaki millet, milliyet tanımı Fransız İhtilali ile dünyaya yayılan kavramlardan ibaret olunca ortaya garabetler de çıkabiliyor. Osmanlı tam bir millet devletiydi. Pek çok farklı dinden ve kökenden gelen insanı çatısı altında toplayan Osmanlı bunların milliyetlerini, dinlerine göre de tasnif etmiştir. Osmanlı böyle bir devlet, imparatorluktur.

İKİ ÇIPLAK BİR HAMAMA YAKIŞIR

CHP’nin en önemli özelliği, milletimizin ortak değeri Gazi Mustafa Kemal Atatürk istismarcılığıdır. Gazi Mustafa Kemal’in büyük bir ferasetle başlattığı savunma sanayi hamlesinin önünü İkinci Dünya Savaşı şartlarını bahane ederek kesen, yapılmış olan işleri rafa kaldıran siz değil misiniz? Uçak fabrikalarımızı, motor fabrikalarımızı kapatan, ihracat bağlantılarını iptal ettiren siz değil misiniz? Bugün hangi yüzle bilgiden, üretimden, mertlikten bahsediyorsunuz? Ne mertliği? Siz önce terör örgütlerine verdiğiniz açık desteğin hesabını verin. Bölücü terör örgütünün siyasi uzantısıyla öyle iç içe geçmiş durumdalar ki ortak eylemden, seçime ortak girmeye doğru şu anda gidiyorlar. Atalarımız ‘İki çıplak bir hamama yakışır’ derler, bunlar da böyle.”

646 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

ÖSO, terör örgütü değil, kendi vatanlarını savunan, içinde her meşrepten, her inançtan, her etnik kökenden insanın bulunduğu milli yapıdır. Bu operasyonda ÖSO, şu ana kadar 614 şehit verdi, 2 binin üzerinde gazisi vardır. ÖSO, Zeytin Dalı Operasyonu’nda şu ana kadar 16 şehit, 100’e yakın gazi vermesine rağmen mücadelesini kahramanca orada da sürdürüyor. Zeytin Dalı Operasyonu’nda şu ana kadar bizler de şehitler verdik ama kahir ekseriyetiyle ÖSO’nun şehitleri var. Toplamda şu anda 646 teröristi etkisiz hale getirdik. Şu anda Burseya Dağı, tepesi düştü. Şimdi oradaki yakın tepeleri, dağları da inşallah Mehmetçiğimiz ÖSO ile beraber düşürmenin adımlarını atıyorlar. ÖSO kendi vatanlarını korumak için bir araya gelip organize olmuş, bizim de desteklediğimiz, tıpkı Kurtuluş Savaşımızdaki Kuvayı Milliye güçleri gibi bir sivil oluşumdur. Her sivil oluşum gibi ÖSO’da da yanlış yapanlar olursa bunu kendi içerisinde muhasebesini yaparak temizleyeceklerdir. Biz, bugüne kadar herhangi bir yanlışlarını görmediğimiz gibi hataları da olabilir ama Suriyeli kardeşlerimizin özgürlük mücadelelerinde yanlarında olmaktan memnuniyet duyuyoruz. ÖSO’ya terörist diyerek DEAŞ ile aynı safa koymaya çalışanlar bölücü örgütü aklamanın gayreti içindeler.